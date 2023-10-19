Британский премьер прилетел в Израиль

Читайте нас в:

Британский премьер проведет в регионе ряд встреч, темой которых станет палестино-израильский конфликт и ситуация в секторе Газа. Сунак обсудит происходящее на Ближнем Востоке с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и главой страны Ицхаком Герцогом.

По информации государственного радио Kan Bet , визит британского премьера займет два дня. Цель его поездки - урегулирование «опасной эскалации». После Израиля Сунак, скорее всего, отправится в Египет и Иорданию, сообщило радио.

Ранее государство посетил президент США Джо Байден. Его визит в страну продлился один день. Он пообещал оказать поддержку израильскому правительству для борьбы с палестинским движением ХАМАС.