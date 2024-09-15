Британский премьер подпадет под расследование из-за гардероба жены

Авторы публикации пояснили, что Стармер нарушил парламентские правила декларирования расходов, не сообщив о том, что в покупке одежды для его жены участвовал донор Лейбористской партии.

По информации источника The Times, крупнейшим финансовым спонсором Стармера выступает член палаты лордов Вахид Алли. За этот год он предоставил премьер-министру рабочие наряды, очки и часы на общую сумму свыше 18 тысяч фунтов стерлингов (23,6 тысячи долларов).

Но гардероб супруги Стармера при этом не задекларировали. Теперь в отношении премьера могут провести расследование, заключили журналисты.

На этом посту Стармера официально утвердили в начале июля. Его предшественник Риши Сунак продержался в должности чуть более полутора лет.