Британский политик снялся с выборов из-за постов про женскую грудь

Кандидат от тори занял ключевое место в предвыборное гонке, но журналисты разоблачили его неприемлемое поведение. В 2013 году Траск похвастался в соцсетях, что предпочитает определять размер женской груди «вручную на ощупь», а также «губами и языком для точности». Он также отметился в ветке форума, где обсуждали женские трусы.

«Люблю обтягивающие шорты на своей жене. У нее потрясная [сленговое обозначение женских гениталий]», - говорится в публикации.

После разоблачения его непристойных комментариев Траск заявил, что написал их много лет назад, считает «абсолютно неуместными», извинился и снялся с выборов.

Это не первый такой случай в Европе. Летом 2023 года итальянский политик Витторио Згарби похвастался в сети многочисленными сексуальными связями, назвав свой пенис «органом познания». После разразившегося скандала он отказался уходить в отставку.

Ранее греческие спасатели обнаружили тело пропавшего британского телеведущего Майкла Мосли рядом с пещерой на острове Сими.