«Предложение консерваторов заново начать национальное расследование скандала с бандами насильников было отклонено депутатами несмотря на критику этих „политических игр“», - сказано в сообщении.

По данным журналистов, 364 депутата отклонили инициативу о расследовании, а за выступили лишь 111 депутатов.

Как отмечает телеканал, голосование носило в основном символический характер и было направлено на то, чтобы оказать давление на партию лейбористов после того, как комментарий американского миллиардера Илона Маска снова привлек внимание к этой проблеме.

Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в участии в массовых изнасилованиях и призвал, чтобы его отправили в отставку. Он назвал премьера «злом».

Ранее стало известно, что главарь банды насильников из Рочдейла по-прежнему живет и трудится в городе, несмотря на то, что судья еще 10 лет назад предписал депортировать его.