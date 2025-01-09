09 января 2025, 06:12

Британский парламент отказался расследовать массовые изнасилования детей

Freepik
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Британский парламент проголосовал против расследования массовой сексуальной эксплуатации детей в стране. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Предложение консерваторов заново начать национальное расследование скандала с бандами насильников было отклонено депутатами несмотря на критику этих „политических игр“», - сказано в сообщении.

По данным журналистов, 364 депутата отклонили инициативу о расследовании, а за выступили лишь 111 депутатов.

Как отмечает телеканал, голосование носило в основном символический характер и было направлено на то, чтобы оказать давление на партию лейбористов после того, как комментарий американского миллиардера Илона Маска снова привлек внимание к этой проблеме.

Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в участии в массовых изнасилованиях и призвал, чтобы его отправили в отставку. Он назвал премьера «злом».

Ранее стало известно, что главарь банды насильников из Рочдейла по-прежнему живет и трудится в городе, несмотря на то, что судья еще 10 лет назад предписал депортировать его.

Великобритания Дети Скандалы Премьеры Изнасилования Илон Маск Кир Стармер
09 января 2025, 05:56
Байден ввел режим масштабного стихийного бедствия в Калифорнии
Global Look Press
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Администрация президента США Джо Байдена ввела режим масштабного стихийного бедствия в Калифорнии, чтобы облегчить местным властям ликвидацию последствий сильнейших пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Этот режим позволит жителям округа Лос-Анджелес воспользоваться федеральной помощью.

«Помощь включает в себя пособия на временное жилье и ремонт домов, недорогие займы для покрытия имущественных потерь и другие программы для помощи частным лицам и владельцам бизнеса, чтобы оправиться от последствий стихийного бедствия», - сказано в заявлении Белого дома.

Также федеральную помощь направят местным властям и некоммерческим организациям для проведения аварийных работ. Помимо ликвидации последствий, деньги потратят на меры по предотвращению стихийных бедствий по всему штату в будущем.

В администрации подчеркнули, что оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена.

В результате перекинувшегося на элитный район Лос-Анджелеса разбушевавшийся лесной пожар, многие мировые знаменитости лишились своих домов. Перис Хилтон в пожаре потеряла особняк стоимостью 8,4 миллиона долларов, дома Энтони Хопкинса и особняк Тома Хэнкса тоже сгорели дотла.

США Пожары Доллары США Белый дом в США Лесные пожары Бизнес Калифорния Деньги Джо Байден
09 января 2025, 03:01
Неведома зверушка. Байден перепутал пол собственного правнука
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден не сразу вспомнил пол ребенка, которого родила его внучка Наоми. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Во время беседы с представителями прессы Байден сообщил, что его внучка Наоми, дочь Хантера Байдена, родила ребенка с помощью кесарева сечения в Калифорнии.

«Хорошая новость - я уже прадед. Это девочка… мальчик», - сказал президент.

NBC News дал другую трактовку произошедшего. По версии телеканала, Байден сказал, что его внучка родила «девочку весом 10 фунтов и четыре унции», прежде чем быстро поправился и сказал «мальчика».

Джо Байден стал первым американским лидером современности, у которого родился правнук во время его пребывания в должности.

Позднее в среду первая леди Джилл Байден опубликовала в социальных сетях фото, на котором она и президент держат на руках своего правнука.

«Мы с гордостью представляем вам нашего правнука: Уильяма Брэннона Нила IV», - гласила подпись под снимком.

Наоми Байден - дочь Хантера Байдена и его первой жены Кэтлин Буль. Хантера Джо Байден недавно помиловал - всего за несколько дней до вынесения ему приговора. Позднее Трамп пожелал на Рождество помилованным Байденом преступникам «катиться в ад».

США Дети Джо Байден
09 января 2025, 01:02
Грузинской оппозиции пришлось оправдываться за получившую работу в США Зурабишвили
РИА «Новости»
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Грузинская оппозиция вынуждена оправдываться за то, что бывшая президент страны Саломе Зурабишвили нашла работу в США. На это обратил внимание телеканал RT.

«Один из лидеров грузинской оппозиции, Гиорги Вашадзе, заверил, что Зурабишвили якобы не собирается надолго уезжать из Грузии», - написали авторы материала.

Вашадзе отметил, что Зурабишвили пригласили в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Зурабишвили стала участником исследовательской программы Генри Киссинджера 2025 года в Институте Маккейна при Университете штата Аризона. Политик планирует использовать свой богатый дипломатический и лидерский опыт, чтобы добиться проведения новых выборов и продвижения демократии в Грузии.

Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси 29 декабря, в должность президента Грузии официально вступил Михаил Кавелашвили.

Грузия США Работа Оппозиция
09 января 2025, 00:56
В Дании допустили возможность независимости Гренландии
РИА «Новости»
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Гренландия может стать независимым государством, но вряд ли захочет стать частью Соединенных Штатов. Такое мнение высказал глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, его слова предало агентство Reuters.

«Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли будет стремиться к тому, чтобы стать федеральным штатом в составе Соединенных Штатов», - заявил министр.

Обеспокоенность США по поводу безопасности в Арктике обоснованна в связи с возросшей активностью России и Китая в регионе, отметил Лекке Расмуссен.

Госсекретарь США ранее раскритиковал идею избранного президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии. Он заявил, что это вряд ли случится и не стоит тратить на это время.

США Дания Арктика Гренландия

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