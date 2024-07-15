Британский король передал письмо пережившему покушение Трампу

Сотрудники королевского двора заявили, что послание его величества передали через посольство Великобритании в Вашингтоне. Содержание послания собеседники журналистов раскрыть отказались, подчеркнув, что король написал письмо как частное лицо.

Редакция не исключила, что в своем послании Карл III высказался в духе премьер-министра Кира Стармера, который в ходе телефонного разговора с Трампом осудил насилие, выразил соболезнование семьям погибших и пожелал бывшему президенту США скорейшего выздоровления.

Дональд Трамп получил ранение уха во время стрельбы в городе Батлер, штат Пенсильвания, где проходил митинг в поддержку политика. Подозреваемым в покушении на бывшего главу государства стал 20-летний Томас Мэттью Крукс. В ходе стрельбы погибли двое человек, еще два зрителя получили ранения.

По данным СМИ, в больницу в критическом состоянии увезли двух мужчин 57 и 74 лет. Врачи стабилизировали раненых, и, по последним данным, угрозы их жизни нет.