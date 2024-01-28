Британский король не будет исполнять официальные обязанности в течение месяца

Несколько дней назад монарх перенес плановую операцию в связи с увеличенной простатой. Восстановление Карла III займет около месяца - именно в этот период он не будет исполнять свои обязанности.

Речь идет об официальных встречах и мероприятиях. В то же время король будет доступен для государственных вопросов.

Британского монарха доставили в больницу в Лондоне утром 25 января. Там он перенес операцию. В Букингемском дворце сообщали, что королю проведут коррекционную процедуру.

В сентябре 2023 года Соединенное Королевство посетил принц Гарри , где он посетил церемонию вручения премии WellChild Awards. Гарри также принял участие в траурных мероприятиях, посвященных годовщине смерти Елизаветы II.