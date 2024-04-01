Британский экономист развеяла миф об изоляции России

По словам опрошенных изданием специалистов, Россия укрепила отношения с такими международными партнерами, как Китай и Иран. Блокировка российских активов, прекращение торговли с Западом и отключение банков от мировых платежных систем помогли ей наладить связи с другими странами, указали в газете.

По мнению специалиста по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксении Киркхэм, европейские санкции стали «выстрелом в себе ногу» и сделали Россию более независимой.

«Изоляция России - это миф», - подчеркнула эксперт.

Ранее газета The Economist указала на опасения Запада из-за сплочения России, Китая и Ирана. Государства укрепили международную торговлю и разделяют идею многополярного мира. По мнению авторов издания, дружба трех стран может в будущем стать кошмаром для Белого дома.