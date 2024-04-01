Британский экономист развеяла миф об изоляции России
Российская экономика продолжает расти, несмотря на введенные Западом ограничения. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.
По словам опрошенных изданием специалистов, Россия укрепила отношения с такими международными партнерами, как Китай и Иран. Блокировка российских активов, прекращение торговли с Западом и отключение банков от мировых платежных систем помогли ей наладить связи с другими странами, указали в газете.
По мнению специалиста по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксении Киркхэм, европейские санкции стали «выстрелом в себе ногу» и сделали Россию более независимой.
«Изоляция России - это миф», - подчеркнула эксперт.
Ранее газета The Economist указала на опасения Запада из-за сплочения России, Китая и Ирана. Государства укрепили международную торговлю и разделяют идею многополярного мира. По мнению авторов издания, дружба трех стран может в будущем стать кошмаром для Белого дома.