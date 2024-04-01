01 апреля 2024, 09:32

Британский экономист развеяла миф об изоляции России

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Российская экономика продолжает расти, несмотря на введенные Западом ограничения. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По словам опрошенных изданием специалистов, Россия укрепила отношения с такими международными партнерами, как Китай и Иран. Блокировка российских активов, прекращение торговли с Западом и отключение банков от мировых платежных систем помогли ей наладить связи с другими странами, указали в газете.

По мнению специалиста по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксении Киркхэм, европейские санкции стали «выстрелом в себе ногу» и сделали Россию более независимой.

«Изоляция России - это миф», - подчеркнула эксперт.

Ранее газета The Economist указала на опасения Запада из-за сплочения России, Китая и Ирана. Государства укрепили международную торговлю и разделяют идею многополярного мира. По мнению авторов издания, дружба трех стран может в будущем стать кошмаром для Белого дома.

Банки Международные отношения Санкции Россия Запад Китай Экономика
01 апреля 2024, 09:35
Результаты выборов в Турции назвали политическим землетрясением
Global Look Press
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Результаты муниципальных выборов в Турции превзошли ожидания оппозиции, став политическим землетрясением. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил политолог, эксперт по российско-турецким отношениям Хакан Аксай.

Он отметил, что прошедшие выборы стали сюрпризом. Турецкая оппозиция была амбициозно настроена. Она собиралась выступить успешнее, чем в прошлый раз, но не ожидала победы.

«Нынешний результат гораздо выше ожиданий оппозиции и ниже ожиданий власти. Эти выборы стали политическим землетрясением или даже цунами для Турции», - подчеркнул Аксай.

В минувшее воскресенье, 31 марта, в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления. Как сообщил телеканал TRT , впервые за 20 лет оппозиция обошла правящую Партию справедливости и развития после подсчета 80% голосов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ПСР не добилась желаемого результата на выборах. Он отметил, что партии предстоит проанализировать итоги голосования.

Турция Оппозиция Выборы
01 апреля 2024, 08:39
Оппозиция впервые за 20 лет победила на муниципальных выборах в Турции
Global Look Press
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Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) впервые за последние 20 лет одержала победу над правящей Партией справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах в стране. Об этом сообщил телеканал TRT.

По неофициальным предварительным данным, оппозиция обошла партию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, получив 37,3% голосов в борьбе за посты мэров ключевых городов. По информации телеканала, за ПСР проголосовали порядка 35,7% избирателей.

Правящая партия предварительно победила в 11 метрополиях и 12 центрах провинций, но не смогла вернуть себе Анкару, Стамбул, Анталью и Измир. По данным телеканала, в кресле градоначальника турецкой столицы останется Мансур Яваш.

Ранее президент Турции подтвердил, что ПСР не смогла добиться желаемого результата на прошедших муниципальных выборах. По его словам, правящая партия проанализирует итоги выборов в местные органы самоуправления.

Турция Реджеп Эрдоган Оппозиция Выборы
01 апреля 2024, 08:16
Минздрав Палестины заявил о десятках найденных тел в больнице «Аш-Шифа» в Газе
Global Look Press
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Министерство здравоохранения Палестины подтвердило, что на территории больницы «Аш-Шифа» в Газе после отхода израильской армии обнаружили десятки тел. Об этом сообщило агентство France-Presse.

«Министерство заявило, что десятки тел были найдены на территории комплекса», - отметили в издании.

ЦАХАЛ вывел боевую технику с территории медицинского учреждения в палестинском анклаве, армия начала передислокацию на юго-запад города Газы.

Ранее из-за ударов израильских военных по жилому сектору в Рафахе погибли не менее 27 местных жителей. По информации агентства WAFA , армия Израиля также атаковала районы рядом с больницей «Аш-Шифа» в Газе. Представители ЦАХАЛ по громкоговорителю объявили о необходимости эвакуировать медицинский комплекс.

В марте Минздрав Газы озвучил число погибших в результате атак израильской армии. Число жертв от ударов ЦАХАЛ превысило 31 тысячу человек, из-за действий военных пострадали не менее 72 654 палестинцев.

Израиль Больницы Минздрав Армия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
01 апреля 2024, 07:47
США ввели новые санкции против Китая
Global Look Press
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США ввели новые ограничения на экспорт ИИ-чипов и оснащенных ими ноутбуков в Китай. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ограничения затронут в том числе новейшие чипы искусственного интеллекта, разработанные компанией Nvidia.

Целью американских санкций является сдерживание китайской технологической промышленности. Новые санкции вступят в силу с 4 апреля. Основой для ограничений стали правила, введенные еще в октябре прошлого года.

Американское министерство торговли, которое курирует экспортный контроль, заявило о планах продолжать обновлять ограничения на поставки технологий в Китай.

Ранее США ввели санкции против 93 компаний из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Киргизии и Южной Кореи. Американское правительство обвинило зарубежные структуры в том, что они поставляли в Россию электронику, которую использовали российские военные.

США Санкции Китай

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