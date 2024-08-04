Британским силовикам разрешили пойти на самые жесткие меры для разгона митингующих

«Мы ясно дали понять полиции, что они могут рассчитывать на нашу полную поддержку в принятии максимально жестких мер против виновных», - сказала она.

Купер заявила, что власти увеличат количество прокуроров, подготовят тюремные места и обеспечат проведение судебных заседаний. Она обратилась к протестующим и призвала их осознать последствия своих поступков.

Беспорядки прошли в Ливерпуле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Белфасте, Бристоле, Лидсе и других английских городах. Ультраправые грабили магазины, били полицейские машины, устраивали поджоги и дрались. Несколько правоохранителей получили ранения. К утру 4 августа арестовали не менее 57 человек. Для разгона протестующих мобилизовали четыре тысячи полицейских.

В организации акций протеста обвинили радикальное движение «Английская лига обороны». Поводом стало нападение 17-летнего подростка из Руанды с ножом на детей в танцевальной студии в Саутпорте. Три ребенка погибли, несколько получили ранения.