Депутат от Либерально-демократической партии Хелен Морган заявила, что один из ее избирателей живет в казарме, «кишащей крысами».

«В прошлом году почти пять тысяч домов военнослужащих были заражены черной плесенью, там была сырость. Год спустя слишком большое число наших военнослужащих и их семей столкнулись с такой же проблемой», - заявил депутат от Лейбористской партии Крис Элмор.

Авторы издания утверждают, что Картлидж пообещал, что в правительстве Великобритании выделят дополнительное финансирование на улучшение качества жилья военнослужащих. Он заверил, что работы по борьбе с плесенью и сыростью проведут в 60% нуждающихся в ремонте домов.

Ране издание Daily Express сообщило, что британская атомная подлодка Audacious , предназначенная для противостояния России, вот уже почти год ждет ремонта рядом с другими ржавеющими судами.