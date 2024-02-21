21 февраля 2024, 23:23

Британские журналисты раскрыли распорядок дня Байдена

РИА «Новости»
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Распорядок дня американского президента Джо Байдена раскрыли британские журналисты. Статья появилась в газете Daily Mail.

Обычно глава государства просыпается в 07:00 в спальне на втором этаже Белого дома, где зачастую находится только он и его кот. Затем Байден начинает 45-минутные упражнения с физиотерапевтом.

«Занятия, предположительно, фокусируются на упражнениях по балансу, чтобы помочь президенту со все более неуклюжей походкой», - заявили авторы материала.

После тренировки американский лидер отправляется в Овальный кабинет и слушает ежедневный секретный брифинг. Помимо рабочих переговоров, Байден созванивается с первой леди Джилл Байден, сыном Хантером и внуками. Публичные мероприятия проходят с 10:00 до 16:00. Рабочий день президента длится до 19:00.

Байден неоднократно попадет в неловкие ситуации. Например, 18 февраля он перепутал НАТО и украинскую армию.

США Джо Байден
21 февраля 2024, 21:46
Взрывы прогремели в Одесской области
Unsplash
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Жители Одесской области услышали взрывы. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Других подробностей пока не опубликовали. В Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях прозвучала сирена воздушной тревоги.

Одесса Взрывы
21 февраля 2024, 21:00
ЕС выведет основателя «Яндекса» из санкционного списка
РИА «Новости»
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Евросоюз намерен исключить из санкционного списка основателя и бывшего гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников издания, из черного списка ЕС после 15 марта уберут имена трех человек.

Кого еще выведут из-под действия ограничений, не уточнили.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предателями бизнесменов, которые в попытках вывести себя из-под санкций скатываются на антироссийские позиции.

По его словам, такие бизнесмены пытаются за «30 сребреников» вывести себя из-под ограничений. «Это предатели», - подчеркнул он.

В конце августа 2023 года Аркадий Волож обратился к властям ЕС с просьбой исключить его из санкционных списков.

Яндекс Дмитрий Песков Санкции Евросоюз
21 февраля 2024, 20:41
Евросоюз введет санкции против иностранных компаний за связи с Россией
Unsplash
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Иностранные компании войдут в 13-й пакет антироссийских санкций Европейского союза. Об этом сообщил брюссельский портал Euractiv со ссылкой на собственные источники.

В список фирм и предприятий, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать контакты, войдут три китайские организации. Их обвинили в гипотетических поставках чувствительных технологий в Россию, якобы используемых на поле боя в зоне СВО.

Также в новый пакет ограничений вошли компании из Турции и Индии. Евросоюз запретит своим бизнес-кругам любые контакты с этими фирмами. Также против них введут торговые ограничения. Уточняется, что турецкие и индийские предприятия якобы помогают российскому ВПК получать доступ к запрещенным технологиям и товарам.

Страны ЕС начали обсуждение 14-го пакета санкций против России. Туда войдут новые экономические меры. Пока неизвестно, на какие предприятия распространятся ограничения.

Санкции Россия Евросоюз
21 февраля 2024, 19:36
«Нельзя изолировать». Непоколебимость России восхитила турков
Pxhere
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Россия, несмотря на усилия западных элит, пытающихся сохранить однополярный мировой порядок, остается открытой для международного сотрудничества. Об этом сообщила турецкая газета dikGAZETE.

«Она сохраняет лидирующие позиции на планете в борьбе за справедливый мировой порядок <…> Несмотря ни на что, Россию нельзя изолировать», - написал автор материала.

Географический масштаб, численность населения, почти неограниченные ресурсами и сильная экономика не позволят отделить государство от остального мира, как бы не хотелось лидерам западных стран. Привлекательность России - в ее непоколебимости, антиимпериалистической и антиколониалистической позиции.

Автор статьи указал, что Россия поддерживает дипломатические отношения со 191 страной, причем с большинством государств - дружеские.

«Несмотря на все санкции и эмбарго, она (Россия - прим. ред.) занимает пятое место в мире по паритету покупательной способности», - указано в публикации.

Никаких ограничений не достаточно, чтобы подорвать тенденцию экономического развития страны.

Рост экономики России в 2023 году оказался выше среднемировых темпов. Внутренний валовый продукт страны вырос в 2023-м на 3,6%. Президент Владимир Путин ранее рассказывал, что показатели инфляции на конец января составили 7,2% в годовом выражении.

Международные отношения Санкции Россия Владимир Путин Экономика

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