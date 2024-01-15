15 января 2024, 10:22

Британские военные на учениях НАТО отработают действия на случай «вторжения» РФ

РИА «Новости»
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Британские власти направят 20 тысяч военных для участия в маневрах НАТО «Стойкий защитник» (Steadfast Defender), которые пройдут в первой половине 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства страны.

Речь идет об отправке британских моряков, пехотинцев и пилотов на учения, которые развернут по всей Европе. В правительстве уточнили, что это крупнейшие со времен холодной войны маневры. Они включают базирование в Восточной Европе с февраля по июнь 2024 года 16 тысяч военных.

В регион также направят танки, артиллерию, вертолеты. От ВМФ и ВВС Великобритании задействуют авианосную ударную группу с F-35B и Poseidon P8.

В военном комитете НАТО поясняли, что учения Steadfast Defender в том числе необходимы для отработки действий военных альянса в случае потенциального вторжения России на восточном фланге.

Ранее во Франции призвали уничтожить НАТО из-за стремления руководства блока развязать третью мировую войну в Европе.

Великобритания НАТО
15 января 2024, 10:55
Всплывший в СМИ план войны России с НАТО показал беспомощность западного альянса — Косачев
РИА «Новости»
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В Германии рассекретили документ, в котором военные описали возможное вооруженное столкновение России с НАТО. Это обнародование стало попыткой манипулировать сознанием граждан и свидетельством беспомощности антироссийского альянса, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Трюк в целом нехитрый и достаточно топорный, но он показывает, что средств для манипуляции сознанием своего населения у лидеров западного антироссийского альянса остается все меньше», - сказал он.

Сенатор счел неслучайным тот факт, что «секретный документ» бундесвера появился в СМИ на фоне снижения популярности коалиции и лично канцлера Олафа Шольца. Константин Косачев заявил о противостоянии двух сил - прогерманской и проамериканской. Последняя, по его словам, проиграла в борьбе за популярность, поэтому немцев решили припугнуть и вынудить продолжать поддерживать США.

Цель публикации, по мнению сенатора, в том, чтобы подвести рядовых граждан к мысли о необходимости спонсировать украинский конфликт ради собственной безопасности. Константин Косачев заявил, что читателей попытались убедить - смерть украинцев сегодня лучше, чем гибель немцев завтра, когда якобы нападут на НАТО.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на фоне сообщений о подготовке Германии к противостоянию с Россией призвал Францию выйти из НАТО. Он обвинил Запад в желании развязать новую мировую войну.

Германия Международные отношения Россия НАТО
15 января 2024, 10:27
Участники встречи в Давосе не выработали стратегию по «формуле мира»
Global Look Press
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Участники встречи по украинской «формуле мира» на Всемирном экономическом форуме в Давосе не сумели выработать «четкого пути вперед». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Всего в мероприятии приняли участие 83 делегации. Оно прошло перед стартом Международного экономического форума.

«Встреча советников по национальной безопасности в Давосе завершилась без выработки определенного пути перед прибытием Владимира Зеленского», - отметили авторы материала.

Журналисты уточнили, что Украина рассчитывала заручиться поддержкой «формулы мира» среди государств глобального Юга.

«В целом Украина стремилась использовать ежегодную встречу деловых и политических лидеров в Давосе, чтобы возродить внимание и поддержку к себе», - добавили они.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил сожаление , что Китай не принял участие в переговорах по «формуле мира».

Германия Международные отношения Россия НАТО
15 января 2024, 10:25
Руководство Тайваня попросило США решить проблему двойного налогообложения
Global Look Press
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Устранение двойного налогообложения положительно скажется на бизнесе Тайваня и экономической устойчивости США. Действующая глава администрации островного государства Цай Инвэнь на встрече с американской делегацией выразила надежду на разрешение этой проблемы, сообщила пресс-служба главы.

В 2023 году, напомнила она, страны подписали первую партию соглашений в рамках «Торговой инициативы Тайваня и США в XXI веке», наладили тесное партнерство. Цай Инвэнь заявила, что рассчитывает на продолжение развития тайваньско-американских отношений , которые станут важной движущей силой развития региона.

«Мы также надеемся, что проблема двойного налогообложения между Тайванем и Соединенными Штатами будет решена как можно скорее», - заявила глава администрации.

Цай Инвэнь сказала, что это поможет тайваньским бизнесменам диверсифицировать свое зарубежное присутствие, а США - укрепить собственную экономическую устойчивость и создать больше экономических и торговых ниш для обеих сторон. По ее мнению, в будущем страны смогут расширить сотрудничество в таких областях, как технологическое развитие, экологическая устойчивость, культура и образование.

На Тайване прошли выборы главы администрации и парламента.

МИД Китая выразил протест из-за того, что Госдеп США выпустил заявление по поводу голосования. В КНР напомнили, что американские власти обещали поддерживать с островным государством только торговые, культурные и другие неофициальные отношения.

США Налоги Международные отношения Китай
15 января 2024, 09:56
Захарова назвала «инфопомойкой» газету Bild, написавшую о войне с Россией
РИА «Новости»
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Немецкое издание Bild опубликовало информацию о «секретном плане» НАТО перебросить войска на восточный фланг после отступления ВСУ. Как утверждает газета, конфликт блока и России может начаться летом 2025 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла Bild.

«Почитала немецкий „секретный план“, слитый в инфопомойку „Бильд“. Мощный прошлогодний гороскоп для Рыбы в Раке», - написала она в Telegram-канале.

Дипломат не исключила, что «аналитическую часть» бундесверу предоставило немецкое внешнеполитическое ведомство под руководством Анналены Бербок.

В публикации Bild отмечалось, что «в день Х», согласно секретному документу ВС Германии, главком НАТО прикажет перебросить 300 тысяч военных на восточный фланг, в том числе 30 тысяч немецких солдат. Вероятным местом столкновения натовцев и российских военнослужащих называют Сувалкский коридор.

В августе 2023 года Польша заявила о стягивании военных в этот регион из-за ухудшения отношений с Белоруссией. Речь шла о группировке в 10 тысяч человек.

Германия Россия

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