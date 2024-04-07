Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Йемене
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило о получении данных о нападении на судно в 60 морских милях (111,1 километра) к юго-западу от йеменского порта Ходейда. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.
«Капитан судна сообщил о двух ракетах вблизи судна», - сказано в публикации.
Представители управления объяснили, что первую ракету перехватили силами коалиции, а вторая упала в воду на расстоянии. Никто из членов экипажа не пострадал, случившееся классифицировали как атаку. UKMTO призвало суда аккуратнее проходить в этой местности и уведомлять о «любой подозрительной активности».
Ранее мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало израильское судно Pacific 01 и американский эсминец в Красном море. Также три водных транспорта США и Израиля обстреливали в Индийском океане. При атаке боевики использовали противокорабельные ракеты.