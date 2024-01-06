Британские ВМС начали искать контр-адмирала по подлодкам в соцсетях

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«Объявление о вакансии от ВМС, появившаяся на LinkedIn в декабре, вызвала недоумение среди военного сообщества: один бывший военный назвал ее крайне позорной», - отметило издание.

Выбранный кандидат заменит нынешнего руководителя управления подводного флота штаба ВМС Соединенного Королевства - контр-адмирала Саймона Асквита. Ему придется отвечать за проведение «элитных операций» и поддержание атомных подлодок в боеготовности. За это ему обещают платить 150 тысяч фунтов стерлингов (более 17 миллионов рублей) в год.

Британское военное командование не нашло достойной кандидатуры среди действующих офицеров, поэтому обратило внимание на отставных военных. Вакансия еще актуальна.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что власти Великобритании спишут два военных корабля из-за нехватки моряков. Оставшийся обслуживающий персонал перенаправят на фрегаты нового класса.