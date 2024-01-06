06 января 2024, 02:23

Британские ВМС начали искать контр-адмирала по подлодкам в соцсетях

РИА «Новости»
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Британские военно-морские силы на фоне кадрового голода разместили в деловой социальной сети LinkedIn объявление о поиске кандидата на должность контр-адмирала по подводным лодкам. Об этом сообщила газета The Times.

«Объявление о вакансии от ВМС, появившаяся на LinkedIn в декабре, вызвала недоумение среди военного сообщества: один бывший военный назвал ее крайне позорной», - отметило издание.

Выбранный кандидат заменит нынешнего руководителя управления подводного флота штаба ВМС Соединенного Королевства - контр-адмирала Саймона Асквита. Ему придется отвечать за проведение «элитных операций» и поддержание атомных подлодок в боеготовности. За это ему обещают платить 150 тысяч фунтов стерлингов (более 17 миллионов рублей) в год.

Британское военное командование не нашло достойной кандидатуры среди действующих офицеров, поэтому обратило внимание на отставных военных. Вакансия еще актуальна.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что власти Великобритании спишут два военных корабля из-за нехватки моряков. Оставшийся обслуживающий персонал перенаправят на фрегаты нового класса.

Великобритания Соцсети Работа Подлодки
06 января 2024, 03:46
Трамп пообещал построить «мир через силу» в случае победы на выборах
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп пообещал восстановить мир на планете «через силу» в случае победы на предстоящих выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете», - заявил Трамп.

Он выступил перед сторонниками в штате Айова, которым рассказал, что его преемник Джо Байден - угроза для демократии в стране. Кроме того, нынешний американский лидер настолько некомпетентен, что не смог бы управлять даже магазином.

По мнению Трампа, только он способен предотвратить Третью мировую войну, угроза которой уже нависла над человечеством. Остальные кандидаты на президентских выборах, на его взгляд, с этой задачей не справятся.

До этого Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо. Его адвокаты настаивали на том, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды, иначе это «неконституционный акт вмешательства в выборы».

Ранее издание Politico опубликовало список потенциальных «черных лебедей» президентской кампании в США в 2024 году, который включил в себя различное множество сбоев и катастроф, природного и техногенного характера, а также контакты с инопланетной цивилизацией, глобальный конфликт и цифровой апокалипсис.

США Планета Земля Дональд Трамп Выборы президента США
06 января 2024, 03:45
Байден проговорился и возмутил республиканцев
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден во время выступления в штате Пенсильвания оговорился или проговорился, назвав Овальный кабинет в Белом доме «своим». Это заявление возмутил республиканцев. Видео высказыванием президента опубликовал Национальный комитет Республиканской партии США в соцсети Х.

«Пока Америка подвергалась атакам изнутри, [бывший президент США] Дональд Трамп смотрел на это по телевизору в маленькой семейной столовой в моем Овальном… в Овальном кабинете», - заявил Байден.

В комментариях к видео пользователи напомнили президенту США, что Овальный кабинет принадлежит американскому народу.

Байдена раскритиковал бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, указав, что президент пытается посадить своего политического оппонента в тюрьму, «как в банановой республике третьего мира».

Президент Байден часто делает оговорки и путается в публичных речах. Поздравляя евреев с Ханукой он неожиданно сказал, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября. В начале декабря он назвал премию «Эмми» словом enemy (враг). А в июле заявил, что Россия должна прекратить «атаки на российские территории».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
06 января 2024, 03:30
Мощное землетрясение произошло рядом с Лос-Анджелесом
Unsplash
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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Южной Калифорнии в 72 километрах от Лос-Анджелеса. Об этом сообщило издание USA Today.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков зафиксировали в районе города Литл-Крик в горах Сан-Габриэль, в 25 километрах от центра Сан-Бернардино и в 16 километрах от Риалто.

Подземные колебания ощутили на побережье Ориндж Каунти. О толчках также сообщили жители городов Лонг-Бич и Санта-Кларита, округа Лос-Анджелес и Энсинитас в округе Сан-Диего.

Ране землетрясение произошло рядом с островом Рузвельт-Айленд в центре Нью-Йорка. Эпицентр располагался на глубине пяти километров.

Серия мощных подземных толчков сотрясла западное побережье Японии в первый день 2024 года. Спасатели в ходе разбора завалов домов после землетрясения нашли тела 94 погибших жителей. Без вести пропавшими числятся более 200.

США Землетрясения Калифорния
06 января 2024, 03:27
Учитель в США угрожал обезглавить ученицу за ее слова об израильском флаге
РИА «Новости»
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Учителя обществознания в американском штате Джорджия арестовали и уволили с работы после того, как он пригрозил мусульманской школьнице обезглавливанием. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Преподавателю еврейского происхождения не понравилось, что ученица оскорбилась наличием израильского флага в классе. Девочка заявила, что израильтяне убивали палестинцев. Учитель ответил, что его родственники проживают в Израиле, обвинил ее в антисемитизме и начал угрожать.

Теперь мужчину обвиняют в террористических угрозах и жестоком обращении с детьми. После задержания его отпустили под залог через два дня, но его обязали держаться на расстоянии и от самой школы, и от ученицы, которой он угрожал.

Несколько свидетелей подтвердили, что учитель реально угрожал отрубить голову ребенку.

Ранее в результате стрельбы в средней школе города Перри в штате Айова, устроенной, предположительно, одним из ее учеников, один человек погиб и пятеро получили ранения. Нападавшего нашли мертвым с помповым ружьем и малокалиберным пистолетом. Какие у него были мотивы, не сообщили.

США Убийства Дети Школы

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