16 декабря 2024, 07:56

Британские СМИ узнали о самолетах с наличностью у Асада

РИА «Новости»
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Во время президентства Башара Асада Центральный банк Сирии отправлял в Москву несколько самолетов с миллионами долларов и евро наличными. Об этом сообщило издание Financial Times.

По информации источника, речь идет о периоде 2018–2019 годов, когда в стране был серьезный дефицит иностранной валюты.

«Несмотря на это, правительство Башара Асада переслало в Москву две тонны наличности номиналом купюр в 500 евро и 100 долларов. Эти деньги в сумме были эквивалентны 250 миллионам долларов», - отметили журналисты.

Ранее стало известно, что после падения режима Асада в Сирии за активами его семьи началась «охота». Общую стоимость имущества семьи бывшего главы Сирии оценили примерно в 12 миллиардов долларов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении Асаду убежища в России принял лично президент Владимир Путин.

Сирия Самолеты Россия
16 декабря 2024, 08:00
Премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова отправили в отставку
РИА «Новости»
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Премьера Киргизии Акылбека Жапарова освободили от должности. Данные об этом в комментарии РИА «Новости» подтвердили представители администрации президента республики.

Указ об увольнении премьера подписал глава государства Садыр Жапаров. Обязанности председателя кабмина лягут на первого зампреда кабмина Адылбека Касымалиева.

Президент страны назначил Акылбека Жапарова на должность Председателя Кабинета министров в октябре 2021 года. В сентябре этого года он получил Орден Дружбы - за вклад в развитие партнерства и союзничества, укреплении дружественных связей между Россией и Киргизией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил начальника Генштаба Виктора Гулевича от должности. Его уволили в запас по возрасту.

Киргизия Отставки
16 декабря 2024, 05:46
Вучич анонсировал начало переговоров с Россией и США из-за возможных американских санкций
РИА «Новости»
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Крупнейшая в Сербии нефтяная компания NIS может попасть под американские санкции. Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу RTV заявил, что переговоры по данному вопросу со всеми заинтересованными сторонами начнутся уже в понедельник, 16 декабря.

Политик рассказал, что все участники переговорного процесса уже получили переданную США информацию по санкционному давлению в отношении сербской корпорации.

Вучич подчеркнул, что первостепенной задачей для него, как главы государства, остается обеспечение безопасности сербских граждан.

Ранее Вучич подтвердил , что NIS попадет под американские санкции. Это связано с тем, что 50% корпорации принадлежит «Газпром нефти», еще 6,15% - «Газпрому», Сербия владеет лишь 29,87%.

США Сербия Санкции Переговоры Газпром
16 декабря 2024, 03:13
Армения запретила въезд российскому политологу Миграняну
Unsplash
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Армянские власти закрыли въезд в республику известному российскому политологу и историку Андранику Миграняну. Об этом сообщила пресс-служба Союза армян России в официальном Telegram-канале.

По данным организации, политолог Мигранян собирался посетить могилы родителей. Он прилетел в ереванский аэропорт Звартноц. Здесь ученого остановили пограничники. После проверки документов ему отказали во въезде в Армению - притом, что Мигранян родился в Ереване.

Никаких причин такого решения погранслужба Армении не предоставила.

Андраник Мигранян - профессор МГИМО, кандидат исторических наук. Он также занимает должность председателя Научного совета стран СНГ. В 2006 - 2010-х годах историк входил в состав Общественной палаты Российской Федерации.

Власти Армении в 2022 году также запретили въезд в страну Маргарите Симоньян.

Армения Ученые СНГ
15 декабря 2024, 19:44
Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в Финляндии
Pxhere
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В четырех городах Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией. Об этом сообщило русскоязычное «Александровское общество» (Aleksanterinlitto), которое организовало акцию.

«Мы требуем запуска пассажирских перевозок через восточную границу в кратчайшие сроки», - обозначено в манифесте.

Акции протеста прошли в Хельсинки, Тампере, Лаппеенранте и Лахти, они согласованы с местными властями. По информации от организаторов, в столице в мероприятии приняли участие более сотни человек.

Среди прочих требований: прекращение закрытия школ и классов с преподаванием на русском языке; восстановление почтового сообщения между Финляндией, Белоруссией и Россией; призыв к отказу от введения ограничений на покупку недвижимости для граждан России.

Ранее люди, которые планировали участвовать в протестах, говорили, что если дорога открыта для грузового транспорта, то она должна быть доступна и для людей. Они напомнили, что ровно год назад многие столкнулись с непростым выбором: либо отказаться от общения с близкими, живущими по ту сторону границы, либо тратить много времени, денег и сил на поездки.

Финляндия Россия Митинги

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