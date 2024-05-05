Британские нефтегазовые компании встревожились из-за завышенных налогов

«Небольшие независимые операторы заявляют, что они приняли на себя основную тяжесть 75% ставки налога на прибыль», - написали авторы материала.

Инвестиции в Северное море Великобритании пострадали из-за налога на непредвиденные доходы производителей. Отрасль столкнулась с большими проблемами. В королевстве наблюдается постоянный спад производства и рабочих мест.

«Добыча нефти и газа в Великобритании в прошлом году составила чуть более 1,2 миллиона баррелей в день в эквиваленте, что является самым низким показателем с 1977 года», - указано в публикации.

Ранее власти Великобритании ввели новые санкции против России. Под ограничения попали производители боеприпасов, компании по производству электроники и торговле алмазами и нефтью. Страны G7 решили ограничить доходы России от продажи энергоресурсов. Однако из-за ограничений окреп теневой рынок морских перевозок. На это пожаловался международный клуб страховщиков International Group of P&I Clubs, базирующийся в Лондоне.