Британские корабли направились в Средиземноморье для поддержки Израиля

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Оперативная группа британских ВМС, в том числе суда Argus и Lyme Bay, покинули Гибралтар. Корабли направились в Средиземноморье для укрепления региональной стабильности и предоставления возможностей на случай непредвиденных ситуаций в ближайшие недели, отметили в ведомстве.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС.

Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол ранее сообщил, что у берегов Израиля и сектора Газа находятся две тысячи американских морских пехотинцев.