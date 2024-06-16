16 июня 2024, 20:58

Британские футбольные ультрас напали на сербов на Евро-2024

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Прибывшие в Германию британские футбольные фанаты напали на отдыхавших в местном баре сербских болельщиков накануне встречи сборных двух стран в рамках первого тура европейского первенства по футболу. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Стулья, бутылки, все, что только можно себе представить, внезапно полетело», - рассказал один из очевидцев событий.

Виновники беспорядков скрылись, когда на место происшествия прибыли около 200 немецких спецназовцев. Болельщик сборной Англии и один полицейский получили ранения. Британцу оказали медицинскую помощь, в том числе наложили повязку на голову.

Бар оцепили сотрудники правоохранительных органов. Полиция приступила к поиску нарушителей. Матч группы C Сербия - Англия состоится 16 июня в 22:00 по московскому времени в Гельзенкирхене.

Ранее стало известно, что во время матча Англия - Сербия болельщиков двух команд рассадят по разным трибунам. На стадионе разрешат продавать только слабоалкогольное пиво и выставят на дежурство более тысячи полицейских.

Германия Англия Футбол Сербия Беспорядки Полиция Чемпионат Европы по футболу — 2024
16 июня 2024, 17:36
Россия обогнала США по поставкам газа в Европу впервые с 2022 года
РИА «Новости»
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Россия впервые с сентября 2022 года обогнала Соединенные Штаты по объему газового экспорта в Европу. Об этом сообщила газета Financial Times, проанализировавшая данные консалтинговой компании ICIS.

Согласно им, в мае 2024 года трубопроводные поставки газа и перевозки СПГ по морю из России достигли 15% от всех поставок в Евросоюзе, Швейцарии, Британии, Северной Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине. А на СПГ из США приходилось 14% газового импорта в Европе. Этот показатель стал самым низким с августа-2022.

Руководитель отдела газовой аналитики ICIS Том Марзек-Мансер назвал тенденцию «поразительной» и напомнил, что Европа приложила много усилий для «разделения энергоснабжения и снижения рисков».

Ранее «Известия» сообщали, что несколько восточноевропейских государств продолжают получать российский газ по проходящему через Украину трубопроводу и ведут переговоры о продлении соглашения на его поставку.

По итогам марта основным импортером российского газа в ЕС стала Италия.

Россия впервые с сентября 2022 года обогнала Соединенные Штаты по объему газового экспорта в Европу. Об этом сообщила газета Financial Times , проанализировавшая данные консалтинговой компании ICIS.

США Газ Европа Санкции Россия
16 июня 2024, 16:36
Мужчина с топором набросился на полицейских во время марша фанатов в Гамбурге
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Полицейские открыли огонь по мужчине с топором золотого цвета во время шествия голландских футбольных болельщиков в Гамбурге на Евро-2024. Об этом сообщило издание Bild.

«На марше голландских болельщиков в 12:30 (13:30 по московскому времени) полицейским пришлось принять меры против мужчины, который бросился на правоохранителей с топором золотого цвета», - написали авторы материала.

Сначала против нападавшего применили перцовый баллончик, а затем оружие. После нескольких выстрелов мужчина упал на землю, его госпитализировали. Для пресечения беспорядков на улицах Гамбурга задействовали около 200 полицейских.

Евро-2024 стартовал в Германии 14 июня. Накануне команда Испании обыграла сборную Хорватии в матче первого тура группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Германия Фанаты Беспорядки Мужчины Оружие
16 июня 2024, 12:57
«Умирают за 48 часов». Опасное заболевание распространилось в Японии
Unsplash
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В Японии стремительно растет количество случаев заболевания с необычно высоким уровнем смертности, вызванного бактериями стрептококка. Об этом написало издание The Japan Times.

По его данным, болезнь начала распространяться после того, как в стране сняли ковидные ограничения. По информации Национального института инфекционных заболеваний Японии, к началу июня случаев заражения было 977 - больше, чем за весь 2023 год.

Как сообщил агентству профессор Токийского медицинского университета Кен Кикучи, если темпы распространения заболевания сохранятся, к концу года число случаев может достичь двух с половиной тысяч, а уровень смертности - 30%.

Обнаруженная разновидность бактерий поражает почти все органы и часто приводит к очень быстрой смерти. Первым симптомом обычно становится отек конечностей, а через двое суток пациента уже может не быть в живых, написали «Известия».

«Пациент замечает отек стопы утром, к полудню он распространяется до колена, и пациент может умереть в течение 48 часов», - подчеркнул Кикучи.

Ранее россиянам рассказали , о чем может свидетельствовать онемение рук наряду с ухудшением зрения у молодых женщин.

Смертность Болезни Врачи Япония Ученые
16 июня 2024, 12:44
Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана
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Швеция и Иран обменялись заключенными.  Страны достигли соглашения об обмене задержанными гражданами при посредничестве Омана, сообщил телеканал CNN.

Процедура обмена состоялась 15 июня в столице Омана Маскате. Со стороны Швеции освободили иранского чиновника Хамида Нури, арестованного в 2019 году в аэропорту Стокгольма. Его приговорили к пожизненному лишению свободы за массовые казни в 1988 году в Иране.

Иранская сторона освободила двух шведских граждан. Среди них сотрудник внешнеполитического ведомства ЕС Йохан Флодерус, обвиняемый в шпионаже в пользу Израиля, и Саид Азизи, имеющий гражданство Швеции и Ирана. Последнего заключили под стражу по обвинению в деятельности, направленной против национальной безопасности. Саида Азизи приговорили к пяти годам лишения свободы.

Россия и Иран намерены продолжать сотрудничество. Однако, по словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, работа над двусторонним Всеобъемлющим договором временно приостановлена.

Швеция Иран

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