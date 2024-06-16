Британские футбольные ультрас напали на сербов на Евро-2024

«Стулья, бутылки, все, что только можно себе представить, внезапно полетело», - рассказал один из очевидцев событий.

Виновники беспорядков скрылись, когда на место происшествия прибыли около 200 немецких спецназовцев. Болельщик сборной Англии и один полицейский получили ранения. Британцу оказали медицинскую помощь, в том числе наложили повязку на голову.

Бар оцепили сотрудники правоохранительных органов. Полиция приступила к поиску нарушителей. Матч группы C Сербия - Англия состоится 16 июня в 22:00 по московскому времени в Гельзенкирхене.

Ранее стало известно, что во время матча Англия - Сербия болельщиков двух команд рассадят по разным трибунам. На стадионе разрешат продавать только слабоалкогольное пиво и выставят на дежурство более тысячи полицейских.