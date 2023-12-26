Британские экономисты предсказали, когда Китай обгонит США по размеру ВВП

Экономисты отметили, что китайская экономика может обойти США и стать лидирующей в мире только к этому времени, так как из-за кризиса в сфере недвижимости перспективы роста сильно упали. В 2021 году аналитики прогнозировали, что КНР займет первую строчку по уровню ВВП уже к 2030-му, но последствия пандемии резко снизили уровень экономического развития страны.

Согласно докладу СЕВR, Россия находится на восьмом месте в рейтинге крупнейших экономик мира. Аналитики добавили, что страна может в 2024 году занять 11-ю строчку в списке государств с самым большим ВВП.

Ранее газета Financial Times заявила, что власти КНР намеренно снижают статус Народного банка Китая. По прогнозам издания, Национальное управление финансового регулирования в будущем поглотит китайский Центробанк и возьмет на себя контроль за финансовой деятельностью в стране.