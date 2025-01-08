Британские больницы оказались перегружены из-за потока пациентов с гриппом

По данным издания, восемь крупных больниц заявили о критическом состоянии за последние сутки в связи с исключительно высокой загруженностью из-за сезонной нагрузки на отделения неотложной помощи.

В частности, больницы Гэмпшира и Плимута объявили чрезвычайное положение. Это означает, что для восстановления нормальной работы ей необходимы «особые меры». А королевская университетская больница в Ливерпуле сообщила пациентам, что им придется, ожидая, провести в отделении неотложной помощи до 50 часов.

Авторы статьи отметили, что по данным национальной службы здравоохранения (NHS), сотрудники медорганизаций испытывают огромную нагрузку из-за того, что в конце декабря «резко возросло» число случаев гриппа примерно до пяти тысяч в день. Кроме этого, больницы постоянно сталкиваются со случаями коронавируса и норовируса, которые создают дополнительную нагрузку.

Ранее россиянам рассказали о симптомах, по которым можно распознать вирус гриппа А (H1N1)pdm09, преобладающий в текущем эпидемическом сезоне.