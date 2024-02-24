24 февраля 2024, 17:08

Британские банки назвали условие конфискации российских активов

РИА «Новости»
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Великобритания должна установить правовые принципы для конфискации замороженных российских активов. Такое условие поставили перед правительством страны международные банки, сообщило агентство Bloomberg.

«В противном случае оно (британское правительство - прим. ред.) рискует потенциальными потрясениями для мировой финансовой системы и подвергает институты судебным искам», - говорится в публикации.

Отмечается, что некоторые банкиры и юристы Британии предупредили, что «громкие» конфискации активов могут ударить по репутации Соединенного королевства как «международного финансового центра» и вызвать вопросы о верховенстве закона.

Ранее о том, что конфисковать замороженные российские активы за рубежом «не так просто, как может показаться», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак предупреждала, что этот шаг может привести к большим проблемам для международной валютной системы.

Великобритания Банки Россия Деньги
24 февраля 2024, 16:43
Британец нашел 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны
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Британец обнаружил 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, выполняя строительные работы на земельном участке возле нового дома дочери. Об этом 57-летний мужчина рассказал Daily Mail.

Когда он копал траншею под фундамент пристройки, лопата ударилась обо что-то металлическое. Поначалу мужчина решил, что это металлолом или старый бойлер. Что это на самом деле, стало ясно спустя несколько дней дождей, которые размыли почву в траншее вокруг снаряда. Британец немедленно вызвал полицию.

Правоохранители, по его словам, приехали уже через пять минут и начали работу по безопасному извлечению бомбы. На время них 10 тысяч местных жителей попросили эвакуироваться или не выходить из дома. Бомбу достали и увезли. Ее погрузят на глубину 14 метров и обезвредят контролируемым взрывом.

Ранее СМИ писали, что муж беременной пассажирки, летевшей в Таджикистан, соврал о том, что в ее багаже бомба, поскольку поругался с ней. Сообщение получили сотрудники аэропорта Пулково. Пассажиров эвакуировали, самолет осмотрели, ничего подозрительного не обнаружилось. Рейс в итоге задержали на шесть часов.

Вторая мировая война Великобритания Полиция
24 февраля 2024, 16:18
Помогли незнакомцы. Семья из Молдавии сочла больную девочку беременной и обрекла на смерть
Freepik
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В молдавском городе Кантемире семья отказалась от девятилетней девочки с редкой смертельной болезнью, решив, что она беременна. В итоге школьнице помог незнакомый донор, но через некоторое время она все равно скончалась. Об этом написал сайт Runews24.

Соня (имя изменено) родилась в неблагополучной семье: отец ушел, мать пила - кроме того, у нее было еще двое детей. Когда у девочки стал расти живот, к медикам обратилась ее учительница. У Сони нашли редкий синдром Бадда-Киари, при котором пациенты могут за три года умереть от печеночной недостаточности. Его диагностируют у одного человека из миллиона. К тому времени болезнь уже набрала обороты, печень практически перестала работать, и шансов выжить у девочки почти не было - оставалась лишь слабая надежда на пересадку органа. При этом мать сочла ее беременной, и вся семья от нее отказалась, отметили журналисты. Даже когда хирурги обратились к ее родным, чтобы найти донора, никто не откликнулся.

Соня попала в реанимацию, врачи давали ей месяц. На помощь девочке пришла волонтер из Молдавии Кристина Мастак-Комерзан. Она стала искать донора через соцсети и через некоторое время нашла шестерых желающих. Деньги на процедуру - около двух тысяч евро - тоже пришлось собирать через интернет. Соня тем временем отчаянно боролась за жизнь. В итоге донором стал отец двоих детей - его решение поддержала и жена. Нужных специалистов в стране не было, но врач из Румынии Станислав Брашовян согласился сделать Соне операцию совершенно бесплатно. За 16 дней в Сети собрали средства на перелет, размещение, питание врачей и компенсацию донору, который на четыре месяца лишался возможности работать.

Операция шла около 14 часов. Вначале Соня чувствовала себя неплохо, но через несколько дней стало хуже. Ее подсоединили к аппарату ИВЛ. Позже ее не стало.

Ранее стало известно, что в 2023 году потенциальными донорами костного мозга в Московской области стали более 600 человек.

Дети Болезни Молдавия
24 февраля 2024, 15:13
Захоронения советских воинов осквернили юге Литвы
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В двух городах на юге Литвы осквернили захоронения времен Великой Отечественной войны. В Друскининкае облили неизвестной жидкостью памятник советским воинам, а в Алитусе краской испортили могилу жертв нацистской оккупации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент полиции Литвы.

«Патруль заметил, что краской облито массовое захоронение военнопленных и гражданских разных национальностей, уничтоженных во время нацистской оккупации», - передали в полиции.

На захоронение нанесли «возможно, антисемитские знаки». Другой памятник пострадал на Старом кладбище на улице Винцаса Кудирки. Подозреваемых пока не нашли, но административное правонарушение расследуют.

Ранее полицейские задержали женщину по подозрению в надругательстве над местами захоронения участников спецоперации во Владикавказе. Местная жительница разбросала венки и цветы, а также перевернула скамейки на могилах, надеясь найти выпивку.

Литва Памятники Войны Полиция
24 февраля 2024, 14:06
Более 20 стран поддержали идею о создании европейской системы ПВО
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Намерение создать единую европейскую систему противовоздушной обороны поддержала 21 страна. Еще несколько других государств заинтересовались этой идеей, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, его обращение разместили на сайте правительства ФРГ.

«Вместе с нашими европейскими соседями мы создадим европейский защитный зонт, чтобы отражать атаки с воздуха. К этой немецкой инициативе присоединилась 21 страна», - сказал он.

По словам Шольца, Европе необходима работоспособная оборонная промышленность, поэтому так важно сотрудничество в этой области.

Предложение создать новую единую систему ПВО Шольц озвучил в конце августа 2022 года. Он тогда заявил, что для Евросоюза реализация этой идеи обойдется дешевле решений на национальных уровнях.

Политик отметил, что Германия планирует вложить гораздо больше денег в укрепление своей системы ПВО и организовывать ее таким образом, чтобы в ней участвовали европейские соседи.

Ранее Шольц призвал Евросоюз подписать с украинским правительством договор о гарантиях безопасности. Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Германия Европа Евросоюз Олаф Шольц ПВО

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