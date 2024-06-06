06 июня 2024, 21:22

Британская королева отказалась пожать руку супруге Макрона в Нормандии

РИА «Новости»
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Королева Великобритании Камилла отказалась пожать руку супруге президента Франции Брижит Макрон на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала „Дня Д“ в Нормандии», - заявили в материале.

На видео попал момент, когда жена Эммануэля Макрона слегка сжала руку королевы после возложения венков у британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. Супруга короля Карла III никак не отреагировала на этот жест.

Протокол нарушил и сам французский лидер, когда заставил монарха с супругой ждать, опоздав на 20 минут на поминальную службу.

Коронованные особы и президентская чета посетили мемориал, чтобы отдать дань памяти британским военным, погибшим в июне 1944 года во время высадки англо-американских войск в Нормандии. Тогда удалось открыть второй фронт. При этом основным направлением боевых действий оставалось советско-германское, где были сосредоточены главные силы противника.

Ранее стало известно, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может больше никогда не вернуться к королевским обязанностям в полной мере, чтобы не рисковать здоровьем.

Великобритания Эммануэль Макрон Королевская семья Британии Франция
06 июня 2024, 20:28
Запрет Литвы на импорт сельхозпродукции из России сравнили с выстрелом себе в ногу
РИА «Новости»
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Решение Литвы ввести запрет на импорт ряда российских сельскохозяйственных продуктов и кормов стал продолжением политики прибалтийской республики, направленной на полный разрыв торгово-экономических отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Полный текст ее комментария опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат сравнила решение литовских властей с «выстрелом себе в ногу», который республика сделала в попытке получить очередную похвалу своих «заокеанских покровителей».

Захарова добавила, что Россия примет ответные меры на недружественные шаги соседней страны. Но сам запрет на оставшихся экономических отношениях никак не скажется «Общая доля Литвы в совокупном внешнеторговом обороте России составляет менее 0,2%. Поэтому каких-либо заметных негативных последствий санкций для нашей экономики очевидно не будет», - резюмировала представитель МИД.

Правительство Литвы одобрило перечень запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии в конце мая этого года. В список вошли более 2,8 тысяч наименований сельскохозяйственных продуктов и животных кормов.

При это еще в конце февраля президент республики Гитанас Науседа признавал, что санкции не оказали на Россию никакого влияния. Он пояснил, что пришел к таким выводам после изучения данных об экономике страны.

Сельское хозяйство Литва Мария Захарова Санкции Россия МИД РФ
06 июня 2024, 17:47
Дуда созвал Совбез из-за стрельбы по мигрантам у границы с Белоруссией
Global Look Press
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Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности из-за стрельбы польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом сообщило издание Onet.

Дуда уточнил, что темой заседания станет именно информация о стрельбе со стороны польских солдат по нелегалам. Он рассчитывал, что собрания посетят представители всех политических структур.

«Учитывая то, что происходит в последнее время на польской границе, я принял решение созвать Совет национальной безопасности», - сказал президент.

Стрельба на границе произошла еще два месяца назад - в марте. В тот день группа примерно из 50 человек перебралась через забор на польскую сторону. Когда беженцы пересекли границу, польские военнослужащие начали палить из оружия в воздух, но это не помогло. Тогда они начали целиться в землю - перед ногами мигрантов. Солдат задержала военная полиция.

«Если применение подобных принудительных мер было неоправданным, должны быть абсолютно решительные меры», - подчеркнул Дуда.

В Польше предложили установить минные поля на границе с Россией. Дуда в свою очередь призвал разместить на территории страны американское ядерное оружие.

Белоруссия Стрельба Мигранты Оружие Польша Мигранты на границе Польши и Белоруссии
06 июня 2024, 12:16
Реакцию властей Японии на слова Путина о мирном договоре оценили в Кремле
РИА «Новости»
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Реакция правительства Японии на заявление президента России Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору была негативной ожидаемо. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Реакция достаточно ожидаемая. Наша позиция здесь абсолютно понятна, глава государства ее изложил», - заявил Песков.

Днем ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с главами информационных агентств на ПМЭФ-2024 подчеркнул, что Россия не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Японией, однако для этого необходимы определенные условиях.

Путин подчеркнул, что препятствием для продолжения диалога является поддержка японской стороны призывов о стратегическом поражении РФ.

После этого генсек японского правительства Есимаса Хаяси назвал неприемлемыми и несправедливыми «попытки» России переложить ответственность на японскую сторону ответственность за отсутствие указанных Путиным условий.

Дмитрий Песков Япония Международные отношения Россия Владимир Путин
06 июня 2024, 08:07
Избранный президент Индонезии посетит Россию
РИА «Новости»
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Избранный президент Индонезии Прабово Субианто может приехать в Россию с официальным визитом. Об этом РИА «Новости» рассказал посол государства в России Джосе Тавареш.

«Конечно, окончательный итог будет зависеть от решений Субианто, когда он вступит в должность президента. Однако я думаю, что он приедет», - поделился дипломат.

Субианто уже посещал Россию, но в качестве министра обороны. В последний раз военный был в стране на бизнес-переговорах в 2021 году, отметил Тавареш.

Прабово Субианто победил на президентских выборах в Индонезии, лидировав с большим отрывом , и набрал 96,2 миллиона голосов. Его инаугурация состоится 20 октября.

Субианто принадлежит к одной очень влиятельной семье - его отец основал первый государственный банк Bank Negara Indonesia. Сам политик создал собственную партию «Гериндра».

Ранее Индонезия выступила против конфискации российских активов. Представители страны беспокоятся за будущее своих собственных резервов, хранящихся на Западе.

Индонезия Россия

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