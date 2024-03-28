28 марта 2024, 08:53

Британию обвинили в желании заработать на «подготовке к войне»

Unsplash
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Британцы приложат все усилия для того, чтобы заработать на подготовке к вероятному конфликту с Россией. Такое мнение «АиФ» выразил военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя недавнее заявление о том, что в противостоянии с РФ Британия сможет продержаться не больше двух месяцев.

Замначальника штаба обороны Британии Робер Макгоуэн ответил ранее на вопрос бывшего министра обороны Марка Франсуа о том, что страна «не сможет сражаться» с Россией дольше пары месяцев. Макгоуэн подтвердил, что это так. У Соединенного Королевства нет запасов техники и оружия.

«Англичанам нужен бизнес на военных расходах, нужны вливания в ВПК», - пояснил Литовкин воинствующую риторику Лондона.

Сейчас они, по его словам, хотят «ковать железо, пока горячо», то есть украинский конфликт. В Британии требуют увеличения расходов на оборону не для того, чтобы воевать с Россией, а чтобы заработать на «подготовке к войне», подытожил эксперт.

В конце февраля премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия не планирует отправлять своих солдат на Украину.

Великобритания Военные Россия
28 марта 2024, 08:15
Генсек ОДКБ назвал организацию примером «мягкого союзничества»
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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считается примером «мягкого союзничества». Такое мнение высказал генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью «Национальной обороне».

Он подчеркнул, что в организацию входят страны, которые следуют «политике многовекторности». При этом они выполняют свои обязательства в рамках ОДКБ. И это сильная сторона организации, добавил Тасмагамбетов.

Генсек заметил, что ему постоянно приходится искать консенсус и компромисс в принятии важных решений. В некоторых вопросах это бывает непросто из-за возможных противоречий в двусторонних отношениях между странами-членами организации, подытожил он.

Ранее власти Армении заявили о вероятном выходе из ОДКБ. В Кремле отреагировали на эти заявления , отметив, что России и Армении нужно продолжить контакты по данному вопросу.

ОДКБ
28 марта 2024, 07:46
Шольц назвал терактом поджог подстанции «Штайнфурт» в Германии
РИА «Новости»
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Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что поджог подстанции «Штайнфурт», из-за которого оказался обесточен завод Tesla Gigafactory и несколько районов Берлина, является терактом. Его слова привело издание Märkische Allgemeine Zeitung.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что поджог подстанции «Штайнфурт», из-за которого оказался обесточен завод Tesla Gigafactory и несколько районов Берлина, является терактом. Его слова привело издание Märkische Allgemeine Zeitung.

«Что касается нападения, я его рассматриваю так же, как и правительство федеральной земли - это был террористический акт», - сказал канцлер ФРГ.

Он выступил за расширение завода Tesla и попросил силовиков обеспечить безопасность предприятия. Шольц пообещал сделать все, чтобы найти ответственных за поджог подстанции.

Инцидент на подстанции «Штайнфурт» произошел 5 марта. Сначала рядом с ней произошел хлопок, а затем началось возгорание. По данным немецких СМИ, ответственность на себя взяли члены левоэкстремистской «Группы Вулкан».

Ранее Шольц заявил, что немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в Подмосковье.

Поджоги Заводы Олаф Шольц
28 марта 2024, 07:31
Миллиардер Алишер Усманов подал жалобу на двух немецких прокуроров, началась проверка
РИА «Новости»
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Действия старшего прокурора и прокурора генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне проверят из-за жалобы двух человек, в том числе российского бизнесмена Алишера Усманова. Работников надзорного ведомства обвинили в препятствовании правосудию, сообщила газета Bild.

Пресс-секретарь генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне Доминик Мис сообщил, что два человека пожаловались на действия генпрокуратуры, обвинили ее в препятствовании правосудию, нарушении закона и уголовном преследовании невиновных. В 2022 году прокуратура выдала четыре ордера на обыски по делу об отмывании денег, но Франкфуртский земельный суд отменил их из-за «ошибок правового характера».

Правоохранители побывали на виллах на озере Тегернзее, на яхте Dilbar в порту Бремена и в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне. После аннулирования ордеров они не вернули изъятые вещи.

Среди заявителей, по информации издания, российский миллиардер Алишер Усманов. Началось предварительное расследование в отношении старшего прокурора и прокурора генпрокуратуры.

Алишера Усманова признали одним из богатейших россиян. Он заявил, что семья унаследует лишь половину его состояния.

Германия Суд Бизнес
28 марта 2024, 06:58
Российскую журналистку арестовали в Эстонии за нарушение санкций
Unsplash
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Журналистку Светлану Бурцеву арестовали в Эстонии за нарушение международных санкций. Живя в Таллине, она работала на российское издание, сообщила газета Eesti Ekspress.

Задержание 57-летней журналистки произошло в начале марта. Харьюский уездный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Полиция обороны подозревает ее в нарушении международных санкций. [Светлана] Бурцева, гражданка Эстонии, писала статьи и фотографировала для интернет-издания Baltnews.com», - сообщил автор статьи.

Адвокат Свен Силлар заявил, что арест журналистки нарушил принципы свободы прессы и свободу слова. Не позднее начала апреля Таллинский окружной суд примет решение о продлении ареста или освобождении Светланы Бурцевой из-под стражи.

Агентство Baltnews, судя по информации на его сайте, зарегистрировано в Москве и принадлежит МИА «Россия сегодня». Последнее попало под санкции Евросоюза.

Журналистика Санкции Россия Эстония Аресты

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