Британия заявила о планах разместить в Польше свои истребители

Читайте нас в:

По словам Сунака, таким образом Британия покажет свое серьезное отношение к вопросу обеспечения противовоздушной обороны в республике.

«Я могу также объявить, что в следующем году мы разместим здесь самолеты Typhoon королевских ВВС, подчеркивая то, что мы хотим помочь патрулировать небо Польши», - отметил он.

Ранее западные СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак пообещал Украине предоставить рекордный за всю историю Великобритании пакет военной помощи в 500 миллионов фунтов.

В беседе с «360» политолог Норат Аджамян заявил, что британские власти помогают Украине, чтобы затянуть конфликт с Россией и дать возможность батальонам ВСУ продержаться на поле боя.