Британия вызвала российского посла якобы из-за сбора разведданных
Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за якобы ведения Москвой операции по сборы разведданных на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщила пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.
Британия решила выслать военного атташе России, а также снять дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости.
«Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры и вновь заявить, что действия России недопустимы», - заявили в МИД страны.
Британские власти приняли меры, чтобы препятствовать сбору разведывательных данных Россией, подытожили в министерстве.
Ранее страна отказалась направлять своего представителя на инаугурацию Владимира Путина в Кремле.