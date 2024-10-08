Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова
Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и сами войска РХБЗ. Об этом сообщила пресс-служба британского Минфина.
Рестрикции также коснулись 27-го Центрального научно-исследовательского института и 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Министерства обороны Российской Федерации.
Документ предусматривает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы были вовлечены или участвуют в запрещенной деятельности, связанной с химическим оружием.
Ранее Кириллов сообщал, что украинские националисты подготовили совершение провокации с применением отравляющих веществ для последующего обвинения в этом российских военных.
Во вторник Евросоюз утвердил новый механизм санкций против России.