22 февраля 2024, 16:04

Британия ввела новые антироссийские санкции

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Власти Великобритании ввели новые санкции против России. Под ограничения попали производители боеприпасов, компании по производству электроники и торговле алмазами и нефтью, сообщили на сайте правительства королевства.

В санкционный список Соединенного Королевства вошли представители руководства Уральской горно-металлургической компании. В рамках мер против России Британия ввела ограничения против китайских, турецких и белорусских фирм.

Также рестрикции применили к председателю совета директоров Объединенной металлургической компании.

Накануне стало известно, что Европейский союз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций. Ограничения вступят в силу к 24 февраля. В санкционный список войдут около 200 физических и юридических лиц, предприятия оборонно-промышленного комплекса и фирмы, которые якобы обходят введенные ограничения.

Великобритания Санкции Россия
22 февраля 2024, 14:57
Ситуацию с платежами из России назвали критической в Турции
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Проблемы с платежами из России на фоне новых санкций Соединенных Штатов постепенно становятся критическими. Турецкие экспортеры просят разрешить операции в обход банков, сообщило издание Ekonomım.

«Масштабы проблем с денежными переводами из России усугубляются с каждым днем. Экспортные счета не могут быть закрыты, поскольку банки Турции с января отклоняют платежи из России», - написали авторы материала.

Компании просят сделать исключение. Они пытаются получить возможность проводить платежи через банки третьих стран. Пока экспорт застопорился.

Примечательно, отметили журналисты, что проблемы с платежами начались после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию. Российские власти выходили на контакт с турецкими, чтобы помочь в решении ситуации. Существует также проблема с импортом, сообщало издание.

Ранее ассоциация банков Турции сообщила о проблемах с платежами с российской стороной. Экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы. Причина в том, что торговые отношения двух стран осложнило давление США на Турцию в связи с санкциями.

США Турция Банки Санкции Россия
22 февраля 2024, 14:36
Российский лыжник погиб при сходе лавины в Индии
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Российский лыжник погиб на индийском горнолыжном курорте Гульмарг при сходе лавины. Об этом сообщило агентство PTI.

Лавина сошла в верховье Гульмарга у склонов Конгдури 22 февраля. Местные власти предупреждали о том, что это может произойти, еще с начала февраля, поскольку на местности наблюдались сильные снегопады.

Россияне отправились на горнолыжные склоны без сопровождения местных жителей. В спасательно-поисковой операции участвовали патрульная группа администрации Кашмира и Джамму, личный состав армии. В ней также задействовали вертолеты. Шестерых россиян в итоге удалось спасти.

Ранее, в январе, двое петербуржцев 48 и 54 лет погибли после схода лавины возле ущелья Рамзая в Хибинских горах в Мурманской области. В это ущелье часто приезжают на снегоходах, лавинная опасность там считается не слишком высокой. По факту происшествия начали процессуальную проверку. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы.

Индия Снегопад
22 февраля 2024, 14:35
Причины хамского выпада Байдена в адрес Путина объяснили в Госдуме
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Президент США Джо Байден, резко высказавшись о Владимире Путине, действовал в рамках своей предвыборной кампании. Об этом Lenta.ru заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она отметила, что Байден работает на свою аудиторию и с помощью хамских высказываний пытается повысить себе рейтинг.

«Даже если предвыборная кампания, не стоит одному из мировых политиков отзываться о другом так. Я считаю, что давать такие оценки политики не имеют права», - подчеркнула депутат.

Журова напомнила, что Путин, в отличие от американского главы, никогда не позволял себе называть лидеров других стран сумасшедшими. Она предположила, что оскорбление в адрес российского президента повлияет на предвыборную кампанию Байдена только в негативном ключе.

«Надеюсь, что другие кандидаты так говорить не будут, поэтому у них может быть преимущество на выборах», - заключила депутат.

Ранее Байден на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Американский лидер во время речи об экологическом кризисе сообщил, что президент России заставляет «беспокоиться о ядерном конфликте».

Депутаты Россия Владимир Путин Выборы президента США Джо Байден
22 февраля 2024, 13:46
Белоруссия выдаст России обвиняемого в мошенничестве с пожарным оборудованием
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Белоруссия экстрадирует в Россию мужчину, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, подозреваемый руководил преступным сообществом, которое под видом пожарной проверки устанавливало в жилых помещениях электрооборудование по завышенным ценам.

Организованная группа работала по мошеннической схеме в Пермском крае, Удмуртии, а также в Свердловской и Калининградской областях. По информации Генпрокуратуры, задержанный вместе с сообщниками мог похитить больше 11 миллионов рублей у 367 человек.

«Запрос о выдаче <…> направлен в декабре 2023 года в связи с его задержанием на территории Республики Беларусь», - указали в пресс-службе.

Задержанного в Белоруссии мужчину привлекут к уголовной ответственности по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».

Ранее Турция экстрадировала в Россию москвича, обвиняемого в убийстве супруги. Мужчину задержали за границей после объявления его в международный розыск.

Задержания Уголовное дело Белоруссия Преступления Мошенничество Россия

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