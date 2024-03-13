13 марта 2024, 03:28

Британия впервые показала испытания секретного боевого лазера

РИА «Новости»
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Минобороны Великобритании провело испытания с боевой стрельбой лазера DragonFire. Видеоролик с тестированием появился на странице военного ведомства в социальной сети X.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс отметил, что кадры рассекретили совсем недавно.

«Посмотрите первое в истории видео о британском лазерном оружии DragonFire», - отметил он.

Согласно записи, британское лазерное оружие может поражать цели в воздушном пространстве «со скоростью света». Также в видеоролике показали системы обнаружения и целеуказания, а также применение самого лазера.

Британское правительство сообщило об успешном тестировании лазерной пушки DragonFire , которое проходило 19 января на Гебридском полигоне в Шотландии. Военно-морские силы и сухопутные войска страны будут использовать лазерное оружие в рамках своих систем противовоздушной обороны.

Великобритания
13 марта 2024, 03:01
Более 3000 человек пострадали во время праздника огня в Иране
РИА «Новости»
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Число пострадавших в Иране в ходе мероприятий по случаю предновогоднего праздника Чахаршанбе-Сури превысило 3200 человек. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«До полуночи вторника общее число пострадавших в стране в ходе празднования Чахаршанбе-Сури достигло 3267 человек. Количество погибших по-прежнему составляет 14 человек», - уточнили журналисты.

Во время праздничных гуляний люди часто получают ожоги и травмы глаз, как произошло и на этот раз. Известно, что 189 человек лишились конечностей, без пояснения - рук или ног.

Иранцы отмечали древний праздник огня, прыгая через разведенные на улицах костры. Кроме того, обычай дополнили использованием современных фейерверков и петард, из-за которых периодически происходили взрывы на улицах и в жилых домах.

Ранее этнограф Варвара Добровольская назвала масленичный обряд с сожжением чучела «советским новоделом» , пояснив, что раньше в ряде российских регионов жгли только костры или пускали огненное колесо с горы.

Праздники Смертность Больницы Иран
13 марта 2024, 01:55
Германия подняла истребители в небо над Балтикой из-за российского самолета
РИА «Новости»
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Германия подняла в воздух истребители Eurofighter из-за появления над Балтийским морем российского самолета Ил-20. Об этом сообщили «Известия»со ссылкой на пост пресс-службы немецких ВВС в социальной сети X.

Германия подняла в воздух истребители Eurofighter из-за появления над Балтийским морем российского самолета Ил-20. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пост пресс-службы немецких ВВС в социальной сети X.

Немецкие ВВС участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря.

Немецкие военные заявили, что российский военный самолет якобы «был замечен без плана полета и сигнала транспондера».

До этого крымские политолог Денис Батурин прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в альянс как реализацию пунктов плана по превращению Балтийского моря в «озеро НАТО» и в целом дальнейшего расширения блока.

В начале марта заметили разведывательные самолеты ВВС Швеции у российских границ, причем впервые с момента вступления шведов в альянс. Они пролетели рядом с Калининградской областью и вдоль границы России и Белоруссии с Польшей.

Ранее российские истребители Ту-22М3 и МиГ-31 выполнили плановый полет над Балтийским и Каспийским морем.

Германия Авиация Истребители Самолеты Россия Балтийское море
13 марта 2024, 00:49
Мужчина взял в заложники 18 пассажиров автобуса в Бразилии
РИА «Новости»
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В Бразилии преступник взял в заложники 18 пассажиров автобуса. Среди них двое детей. Об этом сообщил новостной портал G1.

По данным издания, захват заложников произошел на автовокзале в Рио-де-Жанейро. Полиция оцепила место происшествия.

«Преступник ворвался в автобус на автовокзале Рио в центре города и захватил 18 заложников, включая детей и пожилых», - сказано в сообщении.

В результате преступных действий два человека пострадали.

В начале марта вооруженный преступник захватил заложников в больнице немецкого города Ахена. Позже стало известно, что преступником оказалась 65-летняя женщина. Она забаррикадировалась в одном из помещений медучреждения. Пациентов соседних палат эвакуировали. Полицейские оцепили весь район, а больницу прибыл спецназ.

В феврале вооруженный мужчина взял в заложники свою семью в штате Миннесота в США, в том числе, семерых детей в возрасте от двух до 15 лет. В ходе освобождения пленников завязалась перестрелка, в которой погибли двое полицейских, пожарный, и сам преступник.

Дети Больницы Бразилия Автобусы Полиция
13 марта 2024, 00:46
Экс-глава ФБК Волков стал жертвой нападения в Литве
РИА «Новости»
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В Литве неизвестные напали на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Леонида Волкова**. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Недоброжелатели разбили окно в его машине, распылили слезоточивый газ и начали бить Волкова** молотком», - уточнил канал.

По словам бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш**, на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь, нападавших ищут.

На опубликованных фотографиях были видны кровоподтеки на лице Волкова**, а также кровь и раны на ноге. Стекло на двери автомобиля разбито.

Волкова** объявили в розыск по уголовной статье осенью 2021 года. Он проходит по делу о создании и руководстве экстремистским сообществом.

В январе 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал участников ФБК* Анну Бирюкову**, Киру Ярмыш**, Марию Певчих** и Дмитрия Низовцева**.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

**Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

Литва Избиения

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