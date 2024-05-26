26 мая 2024, 02:18

Британия столкнулась с самой сложной финансовой ситуацией за последние 70 лет

РИА «Новости»
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Британия столкнулась с самой сложной проблемой с наполнением госбюджета за последние 10 лет. Решать ее предстоит новому правительству. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Института фискальных исследований (IFS).

«Задача, ожидающая победителя [на выборах], серьезнее, чем те, с которыми приходилось сталкиваться любым другим правительствам по крайней мере с 1950-х годов. Кто бы ни победил, его ждут высокие долги, высокие процентные ставки и низкие темпы роста», - сказано в сообщении.

Аналитики IFS пришли к выводу, что новому правительству придется либо сократить расходы на госуслуги, либо поднять налоги, хотя они и так уже близки к 80-летнему максимуму. Еще один вариант - взять новые займы, но в таком случае правительство не выполнит задачу со стабилизацией уровня госдолга.

Ранее власти Великобритании приняли решение распустить парламент и провести досрочные выборы.

Голосование состоится 4 июля.

Великобритания Экономика
26 мая 2024, 00:08
Столетний ветеран Второй мировой войны раскрыл секрет долголетия
РИА «Новости»
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Прошедший бои Второй мировой войны 100-летний американец Юджин Руссо считает секретом своей долгой жизни позитивный настрой, правильное питание и небольшое количество водки для поддержания себя в тонусе. Его историю рассказали журналисты The Atlanta Journal-Constitution.

Уроженец Бронкса Руссо с двух лет остался без матери и воспитывался отцом, сестрами и братьями, с которыми он отправился в армию, когда ему исполнилось 19 лет. Военную тренировку Руссо прошел в военном штате Техас, откуда его перебросили в Англию.

«Нас посадили на специальные лодки, чтобы переправиться через Ла-Манш, но как только мы высадились немцы начали обстреливать нас из своих дотов, так что мы выбили их оттуда и продолжали двигаться вперед», - рассказал ветеран.

Руссо воевал до мая 1945 года, пока в День Победы не получил пулевое ранение колена. После операции он месяц провел в больнице Франкфурта и наконец вернулся домой.

На протяжении 60 лет он работал строителем, сантехником, электриком, каменщиком. Он никогда не был женат и не заводил детей. С 2013 года он живет в доме своего племянника Нэта и его жены Ольги.

Руссо объясняет свое долголетие здоровым образом жизни.

«Я принимаю одну таблетку от кровяного давления, и все, даже никаких поливитаминов. Если вы едите хорошую пищу, вам это не нужно. Я ем фрукты, овощи, без сахара и соли. Я отказался от них, когда мне было 70 или 80 лет», - признался ветеран.

Он добавил, что еще в подростковом возрасте начал заниматься спортом и продолжал до 80 лет посещать зал.

«Он любит пить водку каждый день. С тоником, мартини, беллини, - чем угодно. А еще вино на ужин. Выпивка помогает ему поддерживать силы», - рассказала жена племянника Ольга.

Хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление водкой оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и мозг. Кроме того, этот вид алкоголя провоцирует отмирание клеток поджелудочной железы, а также уничтожает печень.

США Вторая мировая война Ветераны Алкоголь
25 мая 2024, 22:34
Байден снова оскорбил Путина
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден в очередной раз позволил себе оскорбительное высказывание о его российском коллеге Владимире Путине. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем, и мы не отступим», - заявил американский лидер во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

В то же время Байден заверил, что США не будут размещать на Украине свои военные базы.

Это не первый случай, когда Байден публично оскорбляет Владимира Путина. В конце марта он на выступлении в Северной Каролине назвал российского президента «мясником». До этого, выступая в конгрессе, заявил, что Путин «бандит».

Посол России в США Анатолий Антонов назвал выпады Байдена в адрес Путина непристойными и недостойными политика такого масштаба.

США Владимир Путин Джо Байден
25 мая 2024, 21:51
В США сообщили о странном исчезновении сводного брата греческой принцессы
Global Look Press
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В США при странных обстоятельствах пропал 53-летний Аттилио Бриллембург — сводный брат греческой принцессы Татьяны. Об этом сообщил телеканал NBC News.

В США при странных обстоятельствах пропал 53-летний Аттилио Бриллембург - сводный брат греческой принцессы Татьяны. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По информации журналистов, в последний раз мужчину видели в ночь на воскресенье, 19 мая, около города Малибу в Калифорнии. Около часа ночи он шел босиком по безлюдной местности.

Полиция объявила Бриллембурга в розыск. В офисе шерифа Лос-Анджелеса заявили, что есть основания для беспокойства о пропавшем.

Принцесса Татьяна Блатник - наследница немецкого курфюрста. В 2010 году она вышла замуж за принца Николая - сына последнего короля Греции Константина II и получила титул принцессы Греции и Дании. В апреле 2024 года пара объявила о разводе.

Ранее стало известно, когда заболевшая раком принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернется на публику. По словам журналиста Ричарда Идена, жена принца Уильяма вернется к общественной жизни осенью 2024 года.

США Греция Полиция
25 мая 2024, 17:17
Финляндия отправит беженцев в Россию после открытия границ
РИА «Новости»
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Находящийся на рассмотрении парламента Финляндии законопроект предусматривает отказ предоставления беженцам убежища на российской границе. Исключение сделали только для людей, которые находятся в заведомо уязвимом положении. Детали документа раскрыла в интервью телекомпании Yle министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

Она добавила, что пограничникам предоставят право разворачивать получивших отказ беженцев для возвращения в Россию прямо на контрольно-пропускном пункте. При этом объяснять свои решения финским силовикам не придется. Согласия российской стороны на прием иностранцев страна ждать тоже не станет.

«Как только закон вступит в силу, в любом случае беженца вернут российской стороне», - заявила Рантанен.

Законопроект о выдворении мигрантов правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента страны 21 мая. Документ предусматривает предоставление убежища детям, инвалидам, а также тем, кому грозит смертная казнь и пытки.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен заявил, что после вступления закона в силу закрытые с 30 ноября 2023 года границы с Россией снова откроются. Финские власти прекратили работу всех контрольно-пропускных пунктов после увеличения потока нелегальных мигрантов.

Финляндия Законы Россия Беженцы

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