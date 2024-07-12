Он продавал свои духи в России вплоть до 2023 года, несмотря на санкции.

«Доказательства, представленные суду, по-видимому, показали, что Крисп сказал частному детективу под прикрытием, что российский рынок работает „действительно хорошо“, и что он игнорирует „правительственные указы“», - сообщили журналисты.

Налоговые органы Великобритании арестовали Криспа, он остается под следствием. Обвинений в совершении преступления бизнесмену пока не предъявили. Адвокаты Криспа рассказали, что их подзащитный отрицает, что торговал с нарушением правил экспортного контроля.

Россия получила крупную денежную выгоду от санкций. Импортеры из недружественных стран за два года недополучили товаров на 256,5 миллиарда долларов. Ранее американский инвестор допустил возобновление торговли с Россией. Бизнесмен также обратил внимание, что государству не страшны введенные против него ограничения, оно восстанавливается.

Поставщику парфюмерии Harrods грозит уголовное расследование из-за того, что он продолжил ввозить свою продукцию в Россию. Как сообщил Bloomberg , директора компании Дэвида Криспа заподозрили в сознательном нарушении запретов на экспорт.