Британия сообщила об атаках дронов на судно в Красном море

«Один беспилотник взорвался неподалеку от судна, нанеся незначительный ущерб. Затем взорвался надводный беспилотник», - уточнили представители управления.

Информация об обнаружении беспилотников поступила от капитана либерийского судна. Он отметил, что экипаж при этом не пострадал.

Сейчас британские власти ведут расследование. В UKMTO рекомендовали судам осторожно проходить в этом районе и сразу же сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее, 18 июня, у берегов Йемена загорелось и затонуло торговое судн о. По нему ударили в 106 километрах к юго-западу от порта Ходейда. Экипаж судна успел эвакуироваться.