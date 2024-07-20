20 июля 2024, 19:38

Британия сообщила об атаках дронов на судно в Красном море

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Две атаки беспилотников на судно под флагом Либерии произошли в Красном море неподалеку от берегов Йемена. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в социальной сети X.

«Один беспилотник взорвался неподалеку от судна, нанеся незначительный ущерб. Затем взорвался надводный беспилотник», - уточнили представители управления.

Информация об обнаружении беспилотников поступила от капитана либерийского судна. Он отметил, что экипаж при этом не пострадал.

Сейчас британские власти ведут расследование. В UKMTO рекомендовали судам осторожно проходить в этом районе и сразу же сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее, 18 июня, у берегов Йемена загорелось и затонуло торговое судн о. По нему ударили в 106 километрах к юго-западу от порта Ходейда. Экипаж судна успел эвакуироваться.

Великобритания Беспилотники Йемен
20 июля 2024, 20:39
Маск призвал отправить американцев на Марс
РИА «Новости»
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Соединенным Штатам пора сделать новый шаг в освоении космоса и отправить своих астронавтов на Марс. Такое предложение американский бизнесмен Илон Маск озвучил на своей странице в социальной сети X.

«И теперь Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс!» - сказал он.

По мнению предпринимателя, у каждого, кто хочет стать космическим путешественником, должен иметь шанс сделать это.

Маск в 2021 году впервые заговорил о планах организовать беспилотный полет на Марс. По его словам, компания поставила цель осуществить пилотируемые полеты на Красную планету к 2026 году.

В итоге SpaceX занялась разработкой транспортной системы, которая состоит из полностью многоразовых ракет-носителей Super Heavy и корабля Starship.

Ранее основатель компании SpaceX заявил что, если человечество не начнет осваивать новые планеты и звездные системы, то цивилизация просуществует несколько сотен лет.

Планета Марс SpaceX Илон Маск Космос
20 июля 2024, 19:41
Угрозу существования НАТО увидели в переизбрании Трампа
РИА «Новости»
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США выйдут из состава Североатлантического альянса после возвращения на пост президента США Дональда Трампа. Такое заявление в эфире телеканала MSNBC сделал бывший советник Белого дома Джон Болтон.

Он напомнил, что еще во время первого срока Трамп сильно критиковал страны Евросоюза за недостаточный объем расходов на оборону и называл их «неблагодарными европейцами». По словам Болтона, сейчас Трамп еще более резок в своей позиции по отношению к НАТО.

«Риск [выхода США из НАТО] очень велик», - подчеркнул Болтон.

Бывший советник Белого дома не в первый раз говорит об угрозе существования НАТО после прихода Трампа к власти.

В прошлом году он указывал на то, что кандидат от Республиканской партии США прежде всего является бизнесменом и ищет во всем выгоду, включая решение вопросов национальной безопасности. Поэтому, по мнению Болтона, политик не считает расходы на Североатлантический альянс приоритетными.

США Джон Болтон Дональд Трамп НАТО
20 июля 2024, 19:01
Военные расходы Германии назвали недостаточными для противостояния России
Global Look Press
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Предложения федерального правительства Германии об увеличении расходов на оборону страны до 53 миллиардов евро в 2025 году недостаточно в условиях «реальной угрозы со стороны России». С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Der Tagesspiegel.

Он подчеркнул, что попросит увеличения военных расходов еще на шесть миллиардов. При этом министр добавил, что этой суммы все равно не хватит для выполнения требования НАТО о расходах 2% от внутреннего валового продукта.

«Я продолжу выступать за то, чтобы бундесвер получил деньги, необходимые в связи со слишком реальной угрозой со стороны России», - заявил Писториус.

Министр отметил, что не пытается напугать кого-либо своим заявлением, а предпринимает меры, чтобы в Германии появился сильный сдерживающий фактор от потенциального нападения.

До этого фактором сдерживания от внешних угроз министр обороны Германии называл размещение тактических крылатых ракет и дальнобойного оружия США на территории страны. По его словам, это станет ответом России на размещенные в Калининградской области «Искандеры».

Германия Военные Деньги
20 июля 2024, 18:36
Полиция открыла огонь по протестующим в Бангладеш
Global Look Press
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Полицейские в Бангладеш применили боевое оружие против участников демонстрации, которые протестовали против создания системы квот на государственные должности. Об этом сообщило AFP.

«В Дакке полиция Бангладеш открыла огонь по протестующим, в результате стрельбы пострадал один человек», - отметили журналисты.

Из-за напряженной обстановки в стране действует комендантский час. Для подержания порядка на улицы городов вывели регулярную армию. Протесты против квот на государственные должности продолжаются на протяжении нескольких недель. Основные каналы перестали выходить в эфир, жителям отключили мобильный интернет.

Митингующие требуют изменения системы, согласно которой 30% всех государственных должностей автоматически получают родные ветеранов войны за независимость Бангладеш 1971 года.

Днем ранее более 30 человек погибли во время студенческих протестов в Бангладеш.

Протесты

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