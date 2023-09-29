Британия решила пересмотреть потолок цен на нефть из России

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Она отметила, что необходимо наблюдать за эффективностью установленного потолка и рассматривать возможные изменения в ценовой политике в ответ на меняющуюся ситуацию.

По словам Пенн, потолок цен ввели с целью уменьшения доходов России и увеличения ее затрат на экспорт нефти, но с сохранением стабильных поставок на мировой рынок. Однако с момента начала действия ограничений российские власти увеличили экспорт через каналы, не связанные с Западом.

Британские власти продолжают поддерживать введенные ограничения по нефти из России, постоянно обсуждая их эффективность с партнерами из США. Замминистра заявила, что предметом этих обсуждений стал формальный пересмотр потолка цен на нефть.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия смогла наладить реализацию нефти выше потолка цен, который установили европейские страны. Таким образом, она одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки.