Британия потратит свыше 40 млн долларов на разработку ударных подлодок
Министерство обороны Великобритании заключило контракт на 41 миллион долларов в рамках программы по строительству ударных подводных лодок SSN AUKUS. Об этом сообщил глава ведомства Грант Шэппс.
По данным сайта британского Минобороны, контракт подписали с компаниями BAE Systems, Rolls-Royce и Babcock Marine. Британское ведомство планирует, что первую подлодку SSN AUKUS, представляющую собой модификацию британской субмарины класса Astute, королевские ВМС получат в конце 2030-х годов.
Австралия, Великобритания и США заключили партнерство в сфере безопасности в 2021 году. Оно предусматривает строительство атомных подводных лодок и проведение других совместных военных разработок. Австралийские власти планируют построить первую подлодку SSN AUKUS в начале 2040-х годов, применяя американские и британские технологии.