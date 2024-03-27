Британия ответила России по делу о Скрипалях

По ее словам, российская сторона отправляла десятки дипломатических нот в Лондон. Однако британские власти игнорировали запрос.

«И вот наконец получена ответная нота, которую с некоторыми оговорками можно считать подобием запоздалой официальной реакции», - заметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в документе указывается, что дочь Скрипаля якобы «приняла к сведению» предложение России, но отклонила его. При этом в Лондоне заявили, что пока не готовы предоставить информацию об итогах расследования в Солсбери, подытожила она.

Весной 2018 года Виктора и Юлию Скрипалей отравили в Солбсери. Это привело к ухудшению российско-британских отношений и спровоцировало очередную волну русофобии на Западе.