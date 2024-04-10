Британия направила в Румынию истребители для слежки за Россией

«Персонал <…> будет в любой момент находиться в готовности для запуска системы быстрого реагирования для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО», - указали в ведомстве.

Британские истребители будут вылетать с авиабазы «Михаил Когэлничану» под городом Констанца до августа. Всего на авиационную базу прибыли около 200 военнослужащих. В том числе летчики и британский технический персонал.

По данным газеты Iltalehti , НАТО собирается разместить базу сухопутных войск блока в финском городе Миккели. Он расположен в 140 километрах от границы с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что государство несет ответственность не только за население, но и за коллективную оборону Североатлантического альянса.