10 апреля 2024, 09:37

Британия направила в Румынию истребители для слежки за Россией

Global Look Press
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Великобритания перебросила в Румынию шесть истребителей Typhoon для участия в ротационной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства вблизи Черного моря. Об этом сообщили на сайте Королевских ВВС.

«Персонал <…> будет в любой момент находиться в готовности для запуска системы быстрого реагирования для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО», - указали в ведомстве.

Британские истребители будут вылетать с авиабазы «Михаил Когэлничану» под городом Констанца до августа. Всего на авиационную базу прибыли около 200 военнослужащих. В том числе летчики и британский технический персонал.

По данным газеты Iltalehti , НАТО собирается разместить базу сухопутных войск блока в финском городе Миккели. Он расположен в 140 километрах от границы с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что государство несет ответственность не только за население, но и за коллективную оборону Североатлантического альянса.

Великобритания Истребители НАТО Румыния
10 апреля 2024, 10:44
Власти Одесской области сообщили о повреждении энергообъекта
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Мощные взрывы в ночь на 10 апреля повредили объект энергетической инфраструктуры в Одессе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

«Энергетическая инфраструктура вновь находилась под прицелом. Повреждения получил энергетический объект», - написал он.

Кипер уточнил, что также под огнем оказались объекты транспортно-логистической инфраструктуры. О каких конкретно объектах шла речь, он не рассказал.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев днем ранее сообщал, что под удар попал военный аэродром в Одессе. По его словам, с места взрыва в небо поднимался густой черный дым. Также местные жители в социальных сетях заявляли о взрыве в районе поселка Авангард, где дислоцировались, предположительно, подразделения противовоздушной обороны.

Одесса Взрывы
10 апреля 2024, 09:40
США закроют «оборонный зонтик» над Европой — Боррель
Global Look Press
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Странам Евросоюза следует нарастить свои оборонные возможности, так как США после президентских выборов могут свернуть свою помощь, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на международном форуме в Брюсселе. Об этом сообщили «Известия».

«Необходимо, чтобы граждане понимали, что американский зонтик, который защищал нас во время холодной войны и после нее, возможно, не всегда будет на месте», - сказал он.

Жозеп Боррель призвал поставить оборонные возможности в центр европейской политики и озаботиться их укреплением. Он допустил, что для этого придется взять займы.

По словам главы евродипломатии, в военном отношении Евросоюз сможет рассчитывать только на себя. Жозеп Боррель заявил, что ситуация в НАТО во многом зависит от итогов будущих президентских выборов в США.

В случае переизбрания одним из первых решений Дональда Трампа может стать выход США из НАТО , заявил его бывший советник Джон Болтон. По его словам, политик пытался добиться этого в 2018 году и теперь продолжит свое начинание.

США Международные отношения Европа Евросоюз
10 апреля 2024, 09:39
Гагаузия понесла огромные убытки из-за давления Молдавии
РИА «Новости»
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Молдавия развязала экономическую войну против Гагаузской автономии, из-за которой регион несет огромные убытки. Такое мнение высказала глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ее слова привело РИА «Новости».

«На самом деле колоссальные убытки, но мы с этим боремся. Поэтому мы здесь для того, чтобы, несмотря на действия властей Кишинева, жители Гагаузии не чувствовали этого давления», - добавила Гуцул.

По словам главы региона, в Кишиневе хотели принять закон, предусматривающий выплату Гагаузией НДС экономическим агентам. Это могло сократить бюджет автономии на 200 миллионов леев, а это почти четверть от всего бюджета, пояснила Гуцул. Если б законопроект поддержали, то Гагаузия могла остаться без средств на многие социальные проекты, подытожила она.

Накануне Гуцул прибыла в российскую столицу с рабочим визитом. Глава автономии ищет поддержку российских властей на фоне беспрецедентного давления Молдавии.

Суд Молдавия Депутаты
10 апреля 2024, 08:30
Российские военнослужащие нанесли удар по энергосистеме Николаева
Pxhere
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Военнослужащие ВС России ударили по энергетическим объектам Николаева. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Его слова привело РИА «Новости».

Лебедев рассказал, что прилет был на подстанцию, расположенную в селе Михайло-Ларино в Николаевской области. После этого вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. В Николаеве, по его словам, начались перебои с электроснабжением. В городе минувшей ночью работала система ПВО, добавил подпольщик.

Накануне российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, где собирали беспилотники для украинской армии. Пророссийские подпольщики заявили, что здесь также находятся подземные склады и есть другие цели для потенциальных ударов.

Россия Николаев ПВО

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