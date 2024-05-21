Британия испугалась интересов России в районе Фолклендских островов

«В Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов, поскольку <…> интересы [России и Китая] в этом регионе растут», - заявили в материале.

Издание отметило, что Лондон считает этот регион стратегически важным. Здесь находится усиленный британский контингент - порядка двух тысяч военных, многочисленная авиация и вертолеты, которые «готовы к обороне».

Британские власти беспокоит тот факт, что Россия реализует проекты в Африке и Центральной Азии, уменьшая возможности стран Запада по ее сдерживанию. Кроме того, российская стратегия «несет риски» и для владений Лондона в Атлантическом океане.

Опрошенный изданием политолог Степан Степаненко заявил, что Лондону нужно сосредоточиться на украинском конфликте, чтобы «помешать России» защищать свои геополитические интересы в мире.

Ранее глава британского Минобороны Грант Шэппс заявил, что правительство Великобритании не желает участвовать в прямом конфликте с Россией.