16 февраля 2025, 01:41

Британец в радиоэфире призвал к российскому вторжению

РИА «Новости»
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Британский слушатель дозвонился до радио LBC и заявил в прямом эфире, что России следует вторгнуться в Великобританию, так как жить при президенте РФ Владимире Путине будет лучше, чем при премьер-министре Кире Стармере. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Я думаю, что было бы здорово, если бы русские вторглись в Британию. Нет ничего хуже, чем быть под властью Стармера», - заявил он в эфире.

По мнению британца, миру необходим «настоящий коммунизм». Он выразил уверенность, что Путину можно доверять, чего бы он не сказал про Стармера.

Ранее британский политик Дэвид Фрост заявил, что его страна оказалась на грани банкротства. По его словам, дефицит бюджета может достичь 20 миллиардов фунтов стерлингов, сократить доходы не вариант из-за избирателей, а повышение налогов приведет к рецессии.

До этого британские журналисты назвали телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом «большой победой» для российского лидера.

Великобритания Россия Мужчины Кир Стармер
16 февраля 2025, 02:26
В США сообщили о «грандиозной сделке» между США и Белоруссией
РИА «Новости»
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В отношениях между США и Белоруссией наметилась «грандиозная сделка» по ослаблению санкций. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Издание напомнило, что до этого Вашингтон пытался изолировать ближайшего союзника России, поэтому встреча американского дипломата с президентом республики Александром Лукашенко дает надежду «на ослабление репрессий и сближение с Москвой».

На днях в республику прибыл заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. Он хотел встретиться с Лукашенко и главой КГБ РБ Иваном Тертелем.

Газета отметила, что дипломат хотел обсудить обмен заключенных в Белоруссии граждан США на ослабление некоторых американский санкций. Официального подтверждения информации пока нет, а в Госдепе на вопросы журналистов не ответили.

NYT также сообщила, что после переговоров с Лукашенко Смит и еще двое чиновников США поехали в деревню, расположенную недалеко от границы с Литвой. Там их ждали трое заключенных - американец и двое белорусов.

«Когда стемнело, американцы и освобожденные заключенные вернулись через границу в Вильнюс, столицу Литвы», - уточнило издание.

Ранее Великобритания ввела санкции против председателя Центризбиркома Белоруссии Игоря Карпенко после президентских выборов.

США Заключенные Белоруссия Госдеп США Александр Лукашенко Санкции Россия Минск Москва
15 февраля 2025, 23:22
Стала известна дата проведения саммита БРИКС
РИА «Новости»
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Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро в Бразилии 6 и 7 июля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

«Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля», - отметили в сообщении.

Председателем сообщества в 2025 году стала Бразилия. Ранее сообщалось, что к БРИКС в качестве страны-партнера присоединилась Нигерия. Она стала девятой страной - партнером организации после Белоруссии, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана.

Саммиты Бразилия БРИКС
15 февраля 2025, 22:06
«Сделаем Германию снова великой». Аккаунт Гитлера появился в соцсетях
Unsplash
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Авторизированный аккаунт «Адольфа Гитлера» появился в соцсети Х. Оказалось, что хакеры взломали профиль президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщило РЕН ТВ.

На странице «Гитлер» появился пост о том, что Германию «снова сделают великой», а американского предпринимателя Илона Маска назвали «официальным амбассадором». Позже аккаунт заблокировали модераторы соцсети.

Пользователи Сети задались вопросом, как подобный аккаунт прошел модерацию и получил подтвержденный статус. Немецкие СМИ сообщили, что раньше страница принадлежала президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Сейчас ее вернули политику.

В декабре хакеры взломали ТВ-пакет «Триолан» на Украине и выложили скандальное видео о детях олигархов, сбежавших от мобилизации в Европу, где они ведут разгульный образ жизни.

Германия Соцсети Хакеры
15 февраля 2025, 21:28
Опубликованы кадры первой встречи освобожденного из Газы Труфанова с семьей
РИА «Новости»
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Появились кадры первой встречи россиянина Александра Труфанова, освобожденного из сектора Газа, с матерью и невестой. Видео выложили в Telegram-канале МИД страны.

«Освобожденный из Газы Саша Труфанов на встрече с семьей. Мать, бабушка и невеста Саши были похищены нелюдями ХАМАСа из кибуца Нир-Оз и возвращены в ноябре 2023 года», - уточнили в ведомстве.

Мужчина ничего не знал о судьбе своей семьи 498 дней. Сегодня ему сообщили, что его отец Виталий был убит боевиками 7 октября.

Россиянин вернулся в Израиль в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Боевики освободили трех заложников 15 февраля.

На кадрах видно, что Труфанов встретился с матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн. Женщин также вернули в рамках сделки по освобождению заложников, но намного раньше.

Его освобождение стало итого усилий правительств РФ и Израиля.

Труфанова будут обследовать в больнице в центре Израиля. Первый осмотр после освобождения прошел на израильской военной базе.

РЕН ТВ сообщил, что проверка физического и психологического состояния россиянина займет как минимум несколько дней.

В начале февраля замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с руководством ХАМАС судьбу пленного россиянина, а также указал на необходимость освободить из плена и других заложников.

Израиль Мария Захарова Россия МИД РФ Боевики Палестина

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