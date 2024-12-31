31 декабря 2024, 16:13

Британец с раком на последней стадии признался в игнорировании симптомов

Unsplash
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Долгое время игнорировавший сигналы организма британец Тони Фроули впал в шок от диагноза, который ему поставили врачи по результатам обследования. Медики обнаружили у пациента раковую опухоль пищевода в четвертой стадии. В беседе с журналистами газеты The Mirror Фроули признался, что списывал ухудшение своего состояния на усталость и аллергию.

По словам мужчины, первые признаки заболевания проявились в конце 2023 года, когда он не смог съесть купленный сэндвич от внезапно накатившей тошноты.

«Сначала я подумал, что у меня, вероятно, аллергия, поэтому я его выбросил», - рассказал Фроули.

Британец подчеркнул, что долгое время не хотел обращаться к врачам, считая, что у них и без того полно работы, чтобы беспокоить по пустякам. Сам он полагал, что просто перерабатывает и просто нужно отдохнуть.

В результате в больницу Фроули отвела жена, где в ходе диагностики врачи объявили, что нашли в пищеводе раковую опухоль и назначили курс химиотерапии, а также операцию.

«Мне сказали, что 20% пациентов умирают после такого диагноза. Я не мог поверить в то, что услышал, и моя жизнь полностью изменилась», - признался мужчина.

Операцию британцу провели в феврале, но процесс восстановления занял почти полгода. По словам пациента, во время лечения и реабилитации он сбросил вес с 82 до 53 килограммов.

«Я чувствовал усталость, иногда гораздо большую, чем обычно, но списывал это на работу. Мне сказали, что это одна из опасностей рака пищевода - он может быстро прогрессировать и не проявлять много очевидных признаков», - добавил собеседник журналистов.

Он подчеркнул, что решил поделиться своей историей, чтобы другие люди не медлили и обращались к врачам для обследований.

В середине декабря индийские хирурги провели операцию женщине, чтобы достать из ее живота забытые коллегами ножницы , с которыми пациентка проходила почти два года. Посторонний предмет в организме пациентки обнаружили во время томографии, после того как она пришла в больницу с жалобами на сильные боли.

Великобритания Врачи Рак
31 декабря 2024, 15:01
Маск предсказал Шольцу поражение на выборах
Global Look Press
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Американский бизнесмен Илон Маск назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «отстойным» и заявил, что тот проиграет на ближайших выборах в стране. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск также переиначил имя Шольца и убрал из него буквы «л».

«Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проиграет выборы гарантированно», - написал бизнесмен.

Словосочетание «Оаф Шитц» в переводе с английского языка созвучно с непечатным вариантом слова «отстойный».

Маск заявлял, что спасти Германию способна лишь правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Шольц ответил, что заявление Маска не содержат хороших политических советов, а также выразил надежду, что остальные немецкие партии солидарны с его позицией.

Позднее Маск обозвал Шольца «некомпетентным дураком» и заявил о необходимости ухода политика в отставку с должности канцлера.

Германия Олаф Шольц Выборы
31 декабря 2024, 14:02
Западные СМИ забили тревогу из-за намерений России
РИА «Новости»
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Российские военные якобы подготовили подробные списки целей для вероятных боевых действий с Японией и Южной Кореей. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на некие «секретные документы».

По информации источника, всего планы ударов якобы охватывают 160 объектов, среди которых атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также заводы, мосты и дороги.

«В документах, которые источники показали FT, подчеркивается острая озабоченность России состоянием обороны восточного фланга. Российские планировщики опасались, что восточные границы государства окажутся незащищенными в любой войне с НАТО и уязвимыми для атак со стороны региональных союзников США», - отметили журналисты.

Ранее представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Россия ответит США на разворачивание ракетных комплексов в Японии.

Япония Россия Южная Корея
31 декабря 2024, 11:47
Безопасность самолетов на базе Boeing 737-800 проверят в Южной Корее
Global Look Press
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Военные Южной Кореи после крушения Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air проведут проверку безопасности всех самолетов на такой базе. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

«Минобороны 30 декабря поручило на всех уровнях подразделений провести специальные меры безопасности для предотвращения возможных инцидентов, связанных с самолетами компании Boeing и другими воздушными судами. Военные проведут проверки безопасности всех роторных воздушных судов, состоящих в вооруженных силах», - заявили в штабе.

ВВС Южной Кореи также начали проверку бортов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye, созданных на базе коммерческого самолета Boeing 737-700.

Следовавший рейсом из Бангкока самолет Boeing B737-800 перевозчика Jeju Air разбился утром 29 декабря в Муане. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену ограждения, погибли 179 человек.

Самолеты Южная Корея Boeing Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
31 декабря 2024, 11:43
В доме устроившего стрельбу в парламенте Абхазии депутата прошли обыски
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В Абхазии провели обыск в доме депутата парламента Адгура Харазии, которого подозревают в убийстве коллеги Вахтанги Голандзии и покушении на убийство еще одного парламентария — Кана Кварчии. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

В Абхазии провели обыск в доме депутата парламента Адгура Харазии, которого подозревают в убийстве коллеги Вахтанги Голандзии и покушении на убийство еще одного парламентария - Кана Кварчии. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

«Обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами», - отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что после изъятия оружия экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии назначил судебно-баллистическую экспертизу.

Правоохранители продолжают розыск Харазии. Стрельбу в парламенте он устроил 19 декабря. От полученных ранений скончался депутат Вахтанги Голандзия , второй парламентарий попал в больницу.

Харазию лишили неприкосновенности, против него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство общеопасным способом» и «Покушение на убийство общеопасным способом».

Уголовное дело Убийства Стрельба Абхазия Депутаты

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