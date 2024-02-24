Британец нашел 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны
Британец обнаружил 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, выполняя строительные работы на земельном участке возле нового дома дочери. Об этом 57-летний мужчина рассказал Daily Mail.
Когда он копал траншею под фундамент пристройки, лопата ударилась обо что-то металлическое. Поначалу мужчина решил, что это металлолом или старый бойлер. Что это на самом деле, стало ясно спустя несколько дней дождей, которые размыли почву в траншее вокруг снаряда. Британец немедленно вызвал полицию.
Правоохранители, по его словам, приехали уже через пять минут и начали работу по безопасному извлечению бомбы. На время них 10 тысяч местных жителей попросили эвакуироваться или не выходить из дома. Бомбу достали и увезли. Ее погрузят на глубину 14 метров и обезвредят контролируемым взрывом.
Ранее СМИ писали, что муж беременной пассажирки, летевшей в Таджикистан, соврал о том, что в ее багаже бомба, поскольку поругался с ней. Сообщение получили сотрудники аэропорта Пулково. Пассажиров эвакуировали, самолет осмотрели, ничего подозрительного не обнаружилось. Рейс в итоге задержали на шесть часов.