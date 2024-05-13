13 мая 2024, 12:43

Британцы высмеяли «сигнал Путину» от НАТО

Global Look Press
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В Эстонии проходят учения НАТО Swift Response, цель которых — отработка действий на случай противостояния с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли это мероприятие.

В Эстонии проходят учения НАТО Swift Response, цель которых - отработка действий на случай противостояния с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли это мероприятие.

«Восемьдесят два британских и 60 американских солдат в Эстонии? <…> Ого, половина наших вооруженных сил! <…> Сотни тысяч российских солдат оцепенели», - сыронизировали комментаторы.

Журналисты газеты The Times сообщали, что британских военных на учениях НАТО в Эстонии запугивали российскими дронами-шпионами. Эстонских солдат заставляли прыгать в воду, чтобы проверить отсутствие мобильных телефонов.

Ранее стала известна еще одна цель учений Североатлантического альянса в Эстонии. Речь шла об анализе боевых действий на Украине с использованием данных, полученных во время мероприятий.

Военные Россия НАТО Эстония Владимир Путин
13 мая 2024, 14:17
Генпрокуратура выяснит инициаторов подрыва СП после ответов США и Германии
РИА «Новости»
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Ответы Соединенных Штатов, Германии, Франции и Кипра на запросы российской Генпрокуратуры прольют свет на инициаторов терактов на «Северных потоках». Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Игорь Краснов.

От отметил, что Генпрокуратура призвала зарубежных коллег к сотрудничеству и направила им запросы по расследованию подрыва СП.

«Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями», - подчеркнул генпрокурор.

Ранее шведский МИД назвал бесполезным международное расследование по терактам на газопроводах. Дипломаты подчеркнули, что власти уже сделали все возможное, поэтому дальнейшие поиски виновников ни к чему не приведут.

Генпрокуратура РФ Германия Кипр Франция Игорь Краснов Северный поток
13 мая 2024, 11:26
Науседа выиграл первый тур президентских выборов в Литве
Global Look Press
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Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на выборах главы государства. На сайте центральной избирательной комиссии страны указано, что он набрал 44,10% голосов.

Второе место заняла премьер-министр страны Ингрида Шимоните, набравшая 19,86%, третье - Игнас Вегеле с результатом 12,37% голосов. Участие в голосовании в воскресенье, 12 мая, приняло 59,28% избирателей.

Однако избранным на пост президента считается кандидат, который при первом голосовании и при участии не менее половины всех избирателей получил более половины голосов, участвовавших в выборах граждан. Поэтому пока не удалось выявить победителя в первом туре. Будет проведено повторное голосование.

«Если ни один из кандидатов не набирает необходимого большинства голосов в первом туре голосования, через две недели проводится повторное голосование за двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов», - указано на сайте.

Президентские выборы в Литве стартовали 12 мая. В гонке участвовали восемь кандидатов, в том числе избирающийся на второй срок Гитанас Науседа. Главное требование к выдвиженцам: они должны быть гражданами Литвы по происхождению и жить в стране не менее трех последних лет.

Литва Выборы
13 мая 2024, 10:21
Более 130 участников акции протеста задержали в Ереване
РИА «Новости»
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Полиция задержала в Ереване более 130 демонстрантов, которые требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.  Об этом «Sputnik Армения» сообщили в пресс-службе МВД республики.

«В разные отделения полиции подвергнуто приводу 134 гражданина», - написали авторы материала.

Протестующих задержали «за невыполнение законных требований представителей власти».

Сторонники движения «Тавуш во имя родины» утроили акцию гражданского неповиновения в центре Еревана. Начало митинга 13 мая с 08:00 (07:00 по московскому времени) анонсировал глава Тавушской епархии ААЦ и лидер вышеупомянутого движения архиепископ Баграт Галстанян.

Участники акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы , собирая баррикады из скамеек и мусорных баков. Ранее Галстанян заявил, что правительство во главе с Пашиняном не справилось с управлением страной, допустило провалы во внутренней и внешней политике , в том числе из-за сдачи Нагорного Карабаха.

Армения Отставки Протесты Митинги Полиция Нагорный Карабах
13 мая 2024, 09:58
Демонстранты в Ереване начали перекрывать улицы
Global Look Press
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Участники протестной акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана. Как сообщило агентство «Sputnik. Ближнее Зарубежье», есть задержанные.

Участники протестной акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана. Как сообщило агентство «Sputnik. Ближнее Зарубежье» , есть задержанные.

«Противники передачи Азербайджану приграничных сел начали перекрывать улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна», - передали журналисты.

Протестующие начали собирать баррикады из скамеек и мусорных баков. Как сообщило РИА «Новости» , перекрыты проспект Мясникяна и центральная улица Абовяна.

Акция протеста против правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна и делимитации границы с Азербайджаном походят в Ереване. Ранее политику давали час на уход в отставку. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что правительство во главе с Пашиняном не справилось с управлением страной, кабинет министров допустил много промахов.

Армения Отставки Протесты Азербайджан

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