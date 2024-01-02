Британцы узнали о переделе власти в китайской компании Alibaba

Руководство компании планировало разделить бизнес на шесть подразделений. В итоге сотрудники не понимали, «что разделилось, а что нет». Некоторые выполняли одну и ту же работу.

Для решения проблемы появился IT-отдел, но он не помог, потому что хаос увеличился из-за внутреннего передела власти. В нем участвовали новый генеральный директор Alibaba Эдди Юнмин Ву и Дэниэл Чжан, который занимал эту должность ранее и имел поддержку у некоторых работников.

У другого бизнесмена, Илона Маска, тоже возникли сложности. После покупки им соцсети Twitter, которую он переименовал в Х, ее стоимость упала более чем на 70%. Многие рекламодатели отказались сотрудничать с площадкой после высказываний предпринимателя по поводу евреев.