18 августа 2024, 03:25

Британцы массово потребовали выплат из-за последствий вакцины от COVID

Freepik
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Около 14 тысяч жителей Великобритании захотели получить выплаты из-за осложнений, вызванных вакцинами против COVID-19. Об этом написала газета The Telegraph.

Авторы материала напомнили, что схему по компенсации ущерба от вакцин запустили в Соединенном королевстве в 1979 году. В рамках этого механизма британцы подали порядка 16 тысяч заявлений на предоставление компенсаций, из которых большинство жалоб были о последствиях вакцин от коронавируса.

Британские власти отклонили более 5,5 тысячи заявок на выплаты из-за осложнений от прививок против COVID-19. При этом около 1000 человек добились пересмотра их претензий, но только 12 из них получили компенсации. Еще 350 заявок отклонили, потому что вакцина не «привела к тяжелой степени инвалидности» По данным Управления национальной статистики, в стране нашли новые симптомы COVID-19. К насморку, кашлю и головным болям добавились бессонница и тревога. Штамм JN.1 коронавируса набирает обороты в Великобритании, США, Португалии и Испании

Статистика Великобритания Вакцинация
17 августа 2024, 23:45
Врач сделал пациенту колоноскопию без слухового аппарата и остался без работы
Freepik
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Слабослышащий гастроэнтеролог не надел слуховой аппарат при проведении колоноскопии, поэтому не слышал криков пациентки от боли. Врача отстранили от дальнейшего проведения операций, сообщило USA Today.

«После жалобы Департамента здравоохранения Флориды гастроэнтеролога Ишвари Прасада поместили на испытательный срок после того, как он провел две неудачные процедуры колоноскопии», - отметили в статье.

Авторы материала пояснили, что доктор не использовал слуховой аппарат по крайней мере во время одной процедуры, поэтому хирургическая бригада «не могла с ним общаться». В итоге, он начал колоноскопию до того, как подействовало обезболивающее, и не приостановил процедуру, поскольку не слышал жалоб пациентов.

В Великобритании врач предстанет перед судом за сексуализированное насилие над 16-летней пациенткой. Установлено, что 55-летний доктор добавлял в кофе девушки свою сперму.

США Суд Врачи Флорида
17 августа 2024, 18:05
Гросси собрался посетить Курскую АЭС
РИА «Новости»
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, учитывая близость боевых действий к действующей Курской АЭС, выразил готовность посетить станцию, чтобы оценить ситуацию. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе агентства.

АЭС
17 августа 2024, 16:28
Белоруссия подготовилась к выборам президента
РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия Белоруссии заявила о готовности в любой момент провести выборы президента. Об этом на встрече на встрече с молодежью в МГЛУ сообщил ЦИК Игорь Карпенко, его слова привело РИА «Новости».

«ЦИК в любой момент готов проводить выборы. Это обычное явление, когда после проведения одних выборов ЦИК начнет подготовку к следующим», - отметил Карпенко.

Глава комиссии напомнил, что инаугурация президента Александра Лукашенко прошла в 2020 году. Карпенко подчеркнул, что выборы главы республики должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

Лукашенко ранее отмечал, что он «не вечный», поэтому у Белоруссии неизбежно будет новый президент. Он обратил внимание на необходимость оставить спокойную и мирную страну, затем пообещал поселиться в деревне и выразил надежду, что белорусы будут его «вспоминать и благодарить».

Белоруссия Александр Лукашенко Выборы в Белоруссии Выборы
17 августа 2024, 12:43
Полчища крыс и змеи захватили Рим
Global Look Press
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В Риме зафиксировали резкое увеличение численности крыс, чаек, восточных шершней и змей. Причиной стала проблема с уборкой мусора, сообщило издание The Guardian.

Местный зоолог Андреа Лунерти предположил, что ситуацию спровоцировали непрекращающиеся трудности с уборкой мусора и жаркая погода. По его словам, из-за этого город превратился в настоящие джунгли.

«В течение зимы популяция змей росла в геометрической прогрессии, потому что погода была теплой. Они бы не смогли выжить, если бы было холодно. Они приходят в город, где огромное количество пищевых отходов, а значит, есть и крысы, которые и стали их главной добычей», - обратил внимание зоолог.

При этом городской совет не видит в этом проблемы. Власти придерживаются мнения, что неубранных отходов гораздо меньше обычного, а активность змей не связана с мусором на улицах.

Ранее мыши захватили остров Марион-Айленд в ЮАР. Местные власти решили истреблять грызунов с вертолетов.

Италия Змеи

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