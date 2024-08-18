Британцы массово потребовали выплат из-за последствий вакцины от COVID

Авторы материала напомнили, что схему по компенсации ущерба от вакцин запустили в Соединенном королевстве в 1979 году. В рамках этого механизма британцы подали порядка 16 тысяч заявлений на предоставление компенсаций, из которых большинство жалоб были о последствиях вакцин от коронавируса.

Британские власти отклонили более 5,5 тысячи заявок на выплаты из-за осложнений от прививок против COVID-19. При этом около 1000 человек добились пересмотра их претензий, но только 12 из них получили компенсации. Еще 350 заявок отклонили, потому что вакцина не «привела к тяжелой степени инвалидности» По данным Управления национальной статистики, в стране нашли новые симптомы COVID-19. К насморку, кашлю и головным болям добавились бессонница и тревога. Штамм JN.1 коронавируса набирает обороты в Великобритании, США, Португалии и Испании