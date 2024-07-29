29 июля 2024, 13:12

Британцев призвали готовиться к очередям на границе из-за новых правил ЕС

Global Look Press
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Граждане Великобритании должны готовиться к длинным очередям на границе с государствами Евросоюза после вступления в законную силу новых правил сообщества о предоставлении биометрических данных. Об этом напомнило агентство Bloomberg.

Заместитель министра внутренних дел Британии Сима Малхотра отметило, что в октябре ЕС введет систему, по которой приезжие не из стран содружества должны будут предоставить фотографии и отпечатки пальцев по прибытии.

По ее оценке, это спровоцирует очереди в аэропортах, морских портах и на железнодорожных станциях.

«Нашим гражданам нужно подготовиться к очередям в часы пик, когда эти новые правила будут введены впервые. Прошлое правительство нашей страны не приняло необходимых мер для смягчения последствий, но мы работаем над сведением риска длительного ожидания к минимуму», - добавила Малхотра.

В начале июля в Великобритании прошли парламентские выборы, победу на них одержала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером.

Великобритания Евросоюз
29 июля 2024, 12:45
Всех попавших в плен в Мали бойцов группы «Вагнера» смогли выкупить
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Всех бойцов ЧВК «Вагнер», попавших в плен к туарегам в Мали, по предварительной информации, удалось выкупить. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-каналу Shot.

Утром компания опубликовала официальное разъяснение , в котором рассказала, что произошло в Мали.

По данным представителей «Вагнера», отряд во главе с Сергеем Шевченко (позывной Пруд) пять дней вел ожесточенные бои с исламистами возле населенного пункта Тин-Заутин. В первый день боевиков обратили в бегство, но противник под прикрытием песчаной бури перегруппировался, нарастил численность и снова атаковал. К 27 июля бойцов «Вагнера» осталось всего трое, и они передали последнюю радиограмму. Среди погибших - сам Шевченко и администратор Telegram-канала Grey Zone.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предположил , что боевики напали на отряд «Вагнера» по наводке стран Запада.

Африка
29 июля 2024, 12:26
Стала известна сумма ущерба в случае войны между Южной Кореей и КНДР
Global Look Press
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Мировая экономика пострадает на сумму порядка четырех триллионов долларов в первый год гипотетической войны между Южной Кореей и КНДР. С таким прогнозом выступило агентство Bloomberg.

Журналисты отметили, что эта цифра составляет примерно 3,9% всего мирового ВВП. При этом вероятность открытого военного противостояния оценили как низкую.

«Эта сумма в два раза выше, чем последствия от конфликта на территории Украины. Но в этом случае экономические и человеческие потери будут гораздо более разрушительными», - подчеркнули авторы статьи.

Агентство напомнило, что Южная Корея стала мировым заводом полупроводников, который построен на геополитическом разломе.

«Samsung Electronics поставляет около 33% микросхем памяти NAND и 41% чипов DRAM по всему миру. Эту продукцию покупают в Китае и США. Именно на Сеул приходится до 34% промышленного производства и 81% производства чипов в стране», - добавили журналисты.

Ранее новую тактическую баллистическую ракету с боеголовкой в 4,5 тонны испытали в КНДР.

Войны Южная Корея КНДР
29 июля 2024, 11:57
Британского комментатора отстранили от работы на Олимпиаде за сексизм
РИА «Новости»
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Британский телеканал Eurosport отстранил британского комментатора Боба Балларда работы на Олимпиаде в Париже из-за сексистского выражения на соревнованиях по плаванию. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление вещателя.

После победы команды Австралии в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Баллард произнес фразу, ставшую причиной отстранения.

«Только что закончили женщины. Ну вы же знаете, какими бывают женщины. Делают макияж, слоняются без дела», - заявил он.

Коллега журналиста Лиззи Симмондс расценила это замечание как «возмутительное».

«Вечером в воскресенье Боб Баллард во время одного из сегментов трансляции сделал неуместный комментарий. В связи с этим он исключен из числа комментаторов Eurosport», - говорится в заявлении телеканала.

Однако настоящей звездой женского заплыва на ОИ стал мужчина в пестрых плавках , который под овации трибун нырнул в бассейн и достал шапочку одной из участниц.

Спортсмены Телевидение Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 11:45
Турция забила тревогу из-за оттока туристов
РИА «Новости»
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Представители туристического бизнеса в Турции забили тревогу из-за оттока туристов в Грецию. Об этом сообщило издание Express.

Глава Ассоциации турецких туристических агентств Кыванч Мерич выразил мнение, что курорты республики потеряли свое ценовое преимущество перед другими странами. По его словам, на греческий остров Самос в 2024 году приедут около 150 000 турок, хотя в 2023 году их было около 40 000.

В результате этого серьезные убытки несут все отрасли бизнеса, которые связанны с туризмом.

В частности, 57 летний шеф-повар рыбного ресторана в городе Кушадасы Каплан Ильхан отметил, что его доходы рухнули примерно на четверть по сравнению с 2023 годом. Причиной коллапса он обозначал сильную инфляцию в Турции и высокие процентные ставки.

Ранее стало известно, почему российские туристы боятся выходить из отелей в Турции.

Турция Туризм

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