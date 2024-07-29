Британцев призвали готовиться к очередям на границе из-за новых правил ЕС

Заместитель министра внутренних дел Британии Сима Малхотра отметило, что в октябре ЕС введет систему, по которой приезжие не из стран содружества должны будут предоставить фотографии и отпечатки пальцев по прибытии.

По ее оценке, это спровоцирует очереди в аэропортах, морских портах и на железнодорожных станциях.

«Нашим гражданам нужно подготовиться к очередям в часы пик, когда эти новые правила будут введены впервые. Прошлое правительство нашей страны не приняло необходимых мер для смягчения последствий, но мы работаем над сведением риска длительного ожидания к минимуму», - добавила Малхотра.

В начале июля в Великобритании прошли парламентские выборы, победу на них одержала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером.