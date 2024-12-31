31 декабря 2024, 22:30

Британцев оставили без празднования Нового года

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Власти ряда городов в Великобритании отменили новогодние мероприятия из-за штормового предупреждения. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Прогнозируемые сильные ветры стали поводом для отмены мероприятий в честь 2025 года в Блэкпуле, набережной Ньюкасла, острове Уайт, Бангоре в северном Уэльсе и Рипон в Северном Йоркшире», - отметили в материале.

По словам организаторов мероприятий, из-за прогнозируемого сильного ветра и дождя отменили уличный фестиваль Хогманай в Эдинбурге. Новогодний фейерверк в Лондоне не стали отменять.

Британская метеорологическая служба продолжает контролировать погодные условия в стране. Также британцев предупредили о возможных задержках в движении поездов из-за дождя и ветра. Штормовое предупреждение будет действовать до 2 января.

В Москве временно закрыли посещение Красной площади с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января. Каток возле ГУМ будет работать по обычному расписанию.

Лондон Праздники Великобритания Фестивали
31 декабря 2024, 23:13
США предрекли самые мощные мегаштормы в истории
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США угрожает череда самых мощных штормов в истории. Такой прогноз сделала группа международных экспертов в книге «Пятая категория: суперштормы и потепление океанов, которые их питают», сообщило Daily Mail.

По словам автора и моряка Портера Фокса, Соединенным Штатам придется столкнуться с более сильными бурями, чем ураган «Хелен». Более 60 экспертов сделали вывод, что сжигание ископаемого топлива спровоцировало выброс эквивалентной энергии в системы Земли, предвещая новую эру «мегаураганов».

В своей работе Фокс поделился теорией возникновения урагана «Даниэль», который может обрушиться на восточное побережье США до конца столетия. Он утверждает, что шторм будет сопровождаться ветром со скоростью 308 километров в час.

Кроме того, шторм может грозить Нью-Йорку серьезными последствиями. Например, разрушением моста Верраццано-Нэрроус, набережных и защитных сооружений в Нижнем Манхэттене. Это приведет к гибели свыше 42 тысяч человек, резюмировал Фокс.

Осенью ураган «Милтон» обрушился на Флориду. В результате тайфунов и сильных ливней погибли 10 местных жителей.

США Нью-Йорк Ураган Шторм Флорида Тайфун
31 декабря 2024, 22:44
Канцелярия Нетаньяху поздравила израильтян с Новым годом на русском языке
РИА «Новости»
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Поздравление с Новым годом опубликовала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Пост на русском языке появился в соцсети X.

«С Новым годом!» - написали в сообщении.

Вторую надпись сделали на иврите, которая переводится как «С Новым гражданским годом!» В Израиле Новый год отмечают по еврейскому календарю. Эта дата приходится на осень - 1 и 2 числа месяца тишрей, в 2024 году они пришлись на период с вечера 2 по вечер 4 октября.

Израильтяне не празднуют Новый год 1 января, поэтому этот день не считается выходным. Однако жители страны могут не приходить на работу, в таком случае один день вычтут из отпуска.

Президент Владимир Путин ранее обратился к россиянам с новогодним обращением. Он подчеркнул, что Россия может по праву гордиться сделанным, но ей предстоит еще многое решить.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым 2025 годом, назвав российского лидера своим самым близким другом.

Израиль Россия Владимир Путин Новый год Биньямин Нетаньяху
31 декабря 2024, 17:48
Маск обогнал Безоса и Цукерберга в рейтинге популярности
Global Look Press
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Глава компании SpaceX Илон Маск обогнал в рейтинге популярности в новостях миллиардера Джеффа Безоса и медиамагната Марка Цукерберга. Такие данные компании Taboola привел портал Axios.

По статистике аналитиков, Маск начал обгонять своих конкурентов по числу просмотров статей с 2022 года. Однако в 2024-м разрыв между ними достиг максимума. В рейтинге учитывали данные по просмотрам статей о предпринимателях с января по ноябрь прошлого года.

«С 1 января по 12 ноября в этом году статьи об Илоне Маске набирали 1,03 миллиарда просмотров, что на 120% больше по сравнению с 2023-м и на 528% - по сравнению с 2022 годом», - отметили в исследовании.

Количество новых материалов о Безосе и Цукерберге также выросло за минувшие три года, но по темпу их роста уступает аналогичному показателю статей об Илоне Маске.

Ранее стало известно, что состояние бизнесмена превысило 400 миллиардов долларов, сообщал RT.

Он завоевал статус богатейшего в мире человека. Также Маск является одним из ближайших сторонников избранного президента США Дональда Трампа.

SpaceX Рейтинги Илон Маск Марк Цукерберг
31 декабря 2024, 16:13
Британец с раком на последней стадии признался в игнорировании симптомов
Unsplash
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Долгое время игнорировавший сигналы организма британец Тони Фроули впал в шок от диагноза, который ему поставили врачи по результатам обследования. Медики обнаружили у пациента раковую опухоль пищевода в четвертой стадии. В беседе с журналистами газеты The Mirror Фроули признался, что списывал ухудшение своего состояния на усталость и аллергию.

По словам мужчины, первые признаки заболевания проявились в конце 2023 года, когда он не смог съесть купленный сэндвич от внезапно накатившей тошноты.

«Сначала я подумал, что у меня, вероятно, аллергия, поэтому я его выбросил», - рассказал Фроули.

Британец подчеркнул, что долгое время не хотел обращаться к врачам, считая, что у них и без того полно работы, чтобы беспокоить по пустякам. Сам он полагал, что просто перерабатывает и просто нужно отдохнуть.

В результате в больницу Фроули отвела жена, где в ходе диагностики врачи объявили, что нашли в пищеводе раковую опухоль и назначили курс химиотерапии, а также операцию.

«Мне сказали, что 20% пациентов умирают после такого диагноза. Я не мог поверить в то, что услышал, и моя жизнь полностью изменилась», - признался мужчина.

Операцию британцу провели в феврале, но процесс восстановления занял почти полгода. По словам пациента, во время лечения и реабилитации он сбросил вес с 82 до 53 килограммов.

«Я чувствовал усталость, иногда гораздо большую, чем обычно, но списывал это на работу. Мне сказали, что это одна из опасностей рака пищевода - он может быстро прогрессировать и не проявлять много очевидных признаков», - добавил собеседник журналистов.

Он подчеркнул, что решил поделиться своей историей, чтобы другие люди не медлили и обращались к врачам для обследований.

В середине декабря индийские хирурги провели операцию женщине, чтобы достать из ее живота забытые коллегами ножницы , с которыми пациентка проходила почти два года. Посторонний предмет в организме пациентки обнаружили во время томографии, после того как она пришла в больницу с жалобами на сильные боли.

Великобритания Врачи Рак

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