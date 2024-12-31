Британцев оставили без празднования Нового года

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«Прогнозируемые сильные ветры стали поводом для отмены мероприятий в честь 2025 года в Блэкпуле, набережной Ньюкасла, острове Уайт, Бангоре в северном Уэльсе и Рипон в Северном Йоркшире», - отметили в материале.

По словам организаторов мероприятий, из-за прогнозируемого сильного ветра и дождя отменили уличный фестиваль Хогманай в Эдинбурге. Новогодний фейерверк в Лондоне не стали отменять.

Британская метеорологическая служба продолжает контролировать погодные условия в стране. Также британцев предупредили о возможных задержках в движении поездов из-за дождя и ветра. Штормовое предупреждение будет действовать до 2 января.

В Москве временно закрыли посещение Красной площади с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января. Каток возле ГУМ будет работать по обычному расписанию.