22 ноября 2024, 12:21

Британца не пустили на свалку для поисков жесткого диска с 8000 биткоинов

Unsplash
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Известный как главный криптонеудачник британец Джеймс Хауэллс 11 лет занимается поисками своего жесткого диска, на котором хранил восемь тысяч биткоинов, купленных в первые дни появления виртуальной монеты. По его мнению, диск находится на свалке в Ньюпорте, но туда мужчину не пустили местные власти, посчитавшие, что поиски навредят экологии. Об этом сообщила телерадиокомпания Би-би-си.

Владелец утерянного жесткого диска объяснил, что после последнего скачка курса биткоина стоимость хранившихся виртуальных монет превысила 659 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиарда рублей).

Жесткий диск Хауэллс хранил в ящике рабочего стола, пока в 2013 году его случайно не выбросил сосед по квартире.

Британец несколько раз просил городские власти Ньюпорта пропустить его на свалку для поиска пропавшего жесткого диска, но каждый раз получал отказ с объяснением, что это повредит окружающей среде. Городские чиновники не изменили своего решения даже после обещания британца отдать им 25% своих виртуальных денег.

В итоге криптоэнтузиаст объявил, что подаст в суд на городской совет с требованием возместить ему почти полмиллиона фунтов стерлингов за удержание собственности.

Курс биткоина начал бить рекорды после победы на выборах в США Дональда Трампа, известного своим мягким отношением к криптовалютам. По последним данным, главная виртуальная монета преодолела стоимость в 99 тысяч долларов. От нового американского лидера участники рынка ждут смягчения регулирования и более четких правил по использованию криптовалют и выводу их в наличные.

Свалки Великобритания Криптовалюты
22 ноября 2024, 11:04
«Защититься сложно». Как новейшая ракета России «Орешник» напугала Запад
Пресс-служба Минобороны
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Западным странам будет крайне сложно защититься от новейшей баллистической российской ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщило издание Defense One.

Авторы материала отметили, что запуск такого оружия вызван тревожность у наблюдателей на Западе. Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако отметил, что ракета оснащена боеголовкой с множественной разделяющейся головной частью индивидуального наведения.

«Если это действительно она, то поразить столь быстро летящие несколько целей будет крайне непростой задачей. Особенно если эта ракета будет находиться на возвышенной траектории», - сказал Карако.

Он объяснил, что разделяющие боеголовки очень маневренны в воздухе, это усложняет задачу средств ПВО обороняющейся стороны. Поэтому против подобного оружия защититься очень трудно.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ни одна система ПВО в мире не сможет перехватить «Орешник».

Ракеты Запад
22 ноября 2024, 04:08
«Не взрывай нас из-за этой гниды». Житель США обратился к Путину
РИА «Новости»
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Житель США опубликовал в соцсетях видеообращение к президенту России Владимиру Путину, извинившись за действующее руководство страны и попросил «не взрывать Америку». Об этом сообщило издание Ura.ru.

«Прошу прощения, мистер Владимир Путин! Я прошу у тебя всего пару секунд твоего времени. Нас самих от него [от президента США Джо Байдена] тошнит! Пожалуйста, не взрывай нас из-за этой гниды!» - обратился он к российскому лидеру.

Видеообращение также репостнул американский диджей Фрэнки Катласс. Пользователи в комментариях согласились со словами мужчины, призывающего Путина дождаться прихода к власти Дональда Трампа.

Выступление Путина, обвинившего Запад в эскалации украинского конфликта и заявившего о запуске баллистической ракеты «Орешник», привело в восторг французских пользователей, услышавших в словах российского лидера силу вместо нытья и нотаций.

Ранее сервис Google Trends зафиксировал всплеск интереса к ракетной системе «Орешник» во всех уголках мира.

США Ракеты Белый дом в США Вашингтон Видео Россия Владимир Путин Джо Байден Баллистическая ракета «Орешник»
22 ноября 2024, 02:35
«Громкая пощечина». В ФРГ высказались о выдаче ордера МУС на арест Нетаньяху
РИА «Новости»
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В Германии лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала «громкой пощечиной» канцлеру Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок выдачу Международным уголовным судом ордер на арест израильского премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети немецкого политика.

«Это решение - громкая пощечина также и для федерального канцлера Шольца и министра иностранных дел Бербок. Все-таки почти треть поставок оружия для израильской армии осуществляется из Германии, а за последний год - почти половина», - заявила она.

Вагенкнехт задалась вопросом, что еще нужно, чтобы правительство ФРГ прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху на территории Палестины.

Ранее МУС выдал ордера на арест израильского премьера, бывшего министра обороны Йоава Галанта и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа, обвинив их в совершении военных преступлений в секторе Газа. В Израиле попытались оспорить юрисдикцию суда, но безуспешно.

В Германии лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала «громкой пощечиной» канцлеру Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок выдачу Международным уголовным судом ордер на арест израильского премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети немецкого политика.

Германия Суд Европа Аресты Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху
22 ноября 2024, 02:14
«Полноценный дурдом». В Госдуме предложили перекрасить Пентагон
РИА «Новости»
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После заявления представитель Пентагона, контр-адмирала Томаса Бьюкенена об обмене ядерными ударами здание оборонного ведомства США следует перекрасить в желтый цвет по аналогии с психиатрическими больницами. Об этом депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА «Новости».

«Пентагон после сумасшедшего заявления их представителя о готовности США к обмену ядерными ударами обрел статус полноценного дурдома», - заявил парламентарий.

Шеремет добавил, что здание оборонного ведомства США нужно срочно перекрасить в яркий желтый цвет, который присущ домам для умалишенных. Американским военным не стоит забывать, что в случае ядерной войны все человечество будет поставлено на грань выживания.

Это не первые резкие, но меткие высказывания депутата. До этого Шеремет прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского, назвав абсурдом его угрозы в адрес России. Парламентарий также высмеял украинского лидера за позднее прозрение, что Киеву не вернуть силой Крым.

Ядерное оружие США Пентагон Госдума РФ Крым Депутаты Россия

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