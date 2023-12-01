Бригады «Аль-Кассам» обвинили Израиль в срыве перемирия

Антироссийские санкции сохранятся на долгие годы. Соединенные Штаты также продолжат оказывать давление на РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента прокомментировал выказывание помощника американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетта. Он заявлял, что санкции Запада против России нужно будет сохранить «на долгие годы». Также Пайетт отметил, что США планируют сократить доходы России от нефти и газа к концу 2023 года в два раза.

«Мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы. И без заявлений уважаемого представителя мы это и так знали. И мы из этого исходим, выстраивая нашу линию», - сказал Песков.

По его словам, Кремль также не сомневается, что США продолжат давить на Россию, в том числе на всю систему международных торговых и экономических отношений, по сути разрушая их. Песков напомнил, что экономика Штатов крупнейшая, но не единственная. Наступает период многообразия, резюмировал он.

По данным итальянской газеты Il Fatto Quotidiano , Еврокомиссия признала неэффективность антироссийских санкций. Как отметили журналисты, в ЕК видят, что экономика РФ только растет.