«Под конец лета он уже начал диктовать, не просить о чем-то, а буквально диктовать. Его требования стали настолько абсурдными, что газета The Time написала о нем статью, где назвала его персонажем, похожим на „мессию“, человеком, который пропитан этим бредовым чувством величия», - заявил Риттер.

В этом во многом вина Запада, который рекламировал и возвеличивал Зеленского, сравнивая с легендарным премьером Британии Уинстоном Черчиллем. Однако время Зеленского ушло, считает американский офицер, с нынешним президентом Украины покончено.

Зеленский опасается, что в стране произойдет новый майдан , который организует Россия. Однако эксперты считают, что восстание внутри страны могут поднять сами украинцы, у которых копится скрытое недовольство правительством.