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Он отметил, что в последнее время в польской прессе все чаще пишут о возможной «внутренней деколонизации» Российской Федерации, то есть о ее развале.

«Это, конечно, лишь бред ослепленных ненавистью русофобов», - отметил Ласецкий.

Эксперт напомнил, что в 1914 году Россия охватывала 1/6 часть всего земного шара. Однако расширение страны нельзя считать колониальным, так как колониализм означает насильственную оккупацию территорий, в чем нельзя обвинить Российскую империю.

Ранее кандидат от партии «Конфедерация» на выборах в сейм Польши Самуэла Торковская заявила, что у Украины нет шансов победить Россию. По ее словам, РФ использовала не более 15% своего военного потенциала в этом конфликте. Поэтому рано или поздно Украина проиграет.