«Бред русофобов». Польский политолог ответил желающим развала России
Идея о развале России не имеет ничего общего с реальностью. Такое заявление в статье для издания Myśl Polska сделал польский политолог Рональд Ласецкий.
Он отметил, что в последнее время в польской прессе все чаще пишут о возможной «внутренней деколонизации» Российской Федерации, то есть о ее развале.
«Это, конечно, лишь бред ослепленных ненавистью русофобов», - отметил Ласецкий.
Эксперт напомнил, что в 1914 году Россия охватывала 1/6 часть всего земного шара. Однако расширение страны нельзя считать колониальным, так как колониализм означает насильственную оккупацию территорий, в чем нельзя обвинить Российскую империю.
Ранее кандидат от партии «Конфедерация» на выборах в сейм Польши Самуэла Торковская заявила, что у Украины нет шансов победить Россию. По ее словам, РФ использовала не более 15% своего военного потенциала в этом конфликте. Поэтому рано или поздно Украина проиграет.