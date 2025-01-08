Бразильянка приготовила кекс с мышьяком на Рождество и отравила родственников
Жительница Бразилии приготовила на Рождество кекс с мышьяком и отравила родственников. Об этом сообщил телеканал CNN.
За праздничным столом находились семь человек, шестеро из них попробовали лакомство с ядом. Кекс приготовила невестка одной из жертв. Сама она отказалась от испеченного ею кекса, а остальные отравились и попали в больницу.
Правоохранители задержали подозреваемую 6 января, ей предъявили обвинение. В отделении интенсивной терапии все еще находятся 60-летняя пострадавшая и ее 10-летний внучатый племянник. В желудках трех жертв, которые не смогли оправиться после трапезы, обнаружили большое количество мышьяка. Эксперты исключили возможность случайного отравления, так как доза яда в муке превышала допустимую норму в 2,7 тысячи раз.
Несколько семей с детьми отравились в Башкирии. Сотрудника Роспотребнадзора приступили к проверке в горнолыжном комплексе «Уязы-Тау» в Башкирии после сообщений о случившемся.