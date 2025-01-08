08 января 2025, 08:51

Бразильянка приготовила кекс с мышьяком на Рождество и отравила родственников

Unsplash
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Жительница Бразилии приготовила на Рождество кекс с мышьяком и отравила родственников. Об этом сообщил телеканал CNN.

За праздничным столом находились семь человек, шестеро из них попробовали лакомство с ядом. Кекс приготовила невестка одной из жертв. Сама она отказалась от испеченного ею кекса, а остальные отравились и попали в больницу.

Правоохранители задержали подозреваемую 6 января, ей предъявили обвинение. В отделении интенсивной терапии все еще находятся 60-летняя пострадавшая и ее 10-летний внучатый племянник. В желудках трех жертв, которые не смогли оправиться после трапезы, обнаружили большое количество мышьяка. Эксперты исключили возможность случайного отравления, так как доза яда в муке превышала допустимую норму в 2,7 тысячи раз.

Несколько семей с детьми отравились в Башкирии. Сотрудника Роспотребнадзора приступили к проверке в горнолыжном комплексе «Уязы-Тау» в Башкирии после сообщений о случившемся.

Преступления Бразилия
08 января 2025, 08:54
Кандидат в президенты Белоруссии рассказал о пользе союза с Россией
РИА «Новости»
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В ходе своей предвыборной кампании кандидат в президенты Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич подчеркнул, что союз с Россией способствует укреплению суверенитета республики. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы всегда с момента основании партии… поддерживали интеграционные процессы на постсоветском пространстве, поддерживали союз с Россией, сейчас поддерживаем ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС. Союз Беларуси и России укрепляет наши государственность и суверенитет», - сказал Гайдукевич.

В январе 2025 года в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия на своем заседании 23 декабря официально зарегистрировала пять кандидатов на высший государственный пост. Среди них - действующий президент Александр Лукашенко, сообщали «Известия».

Ранее Лукашенко заявил, что не держится за власть. Он заявил, что хочет сам пожить при новой власти и посмотреть на жизнь нового поколения. Также президент призвал провести выборы в Белоруссии без стрельбы в ухо. Лукашенко подчеркнул, что голосование нужно сделать праздником.

Белоруссия Россия ОДКБ БРИКС ШОС
08 января 2025, 07:58
Жилье российского бизнесмена конфисковали в Майами
Global Look Press
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Американские власти конфисковали апартаменты в Майами, якобы принадлежащие российскому предпринимателю Виктору Перевалову. Об этом сообщил Минюст США.

По его данным, эти два помещения сдавались в аренду с нарушением наложенных на владельца санкций.

«Минюст объявил сегодня, что в соответствии с заочным решением суда и окончательным постановлением о конфискации, вынесенным 7 января, он добился конфискации двух роскошных кондоминиумов в Майами», - следует из заявления.

Общая стоимость конфискованной недвижимости достигла 1,8 миллиона долларов.

США ввели санкции против Перевалова в 2018 году. Компания «Высококачественные автомобильные дороги», которой бизнесмен якобы владеет совместно с Валерием Абрамовым, участвовала в возведении дороги «Таврида» в Крым.

Ранее стало известно, что администрация США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России. Под ограничения попадут перевозящие нефть танкеры.

США Санкции Недвижимость
08 января 2025, 07:39
Трамп показал карты США с присоединенной Канадой
Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп на фоне скандальных высказываний о присоединении Канады опубликовал две карты, на которых соседняя страна стала частью американской территории. Изображения политик выложил в соцсети Truth Social.

На первой карте территорию Канады закрасили вместе с США в цвета американского флага.

«О, Канада!» - прокомментировал изображение Трамп.

На второй карте Канаду закрасили тем же цветом, что и США. На обеих странах была надпись «Соединенные Штаты». На карту также попала Мексика, но ее заштриховали другим цветом.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо не поддержал предложение Трампа о присоединении страны к США в качестве еще одного штата. Он объяснил, что государства выигрывают от того, что являются сейчас друг для друга крупнейшими торговыми и безопасными партнерами. По его словам, нет ни малейшего шанса, что Канада станет территорией США. Против идеи о присоединении выступила и канадский министр иностранных дел Мелани Жоли.

США Канада Дональд Трамп
08 января 2025, 05:10
Британские больницы оказались перегружены из-за потока пациентов с гриппом
РИА «Новости»
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Британские больницы не справляются с наплывом пациентов с гриппом и другими вирусными заболеваниями. В некоторых случаях людям приходится ждать помощи по 50 часов. Об этом сообщило издание The Times.

По данным издания, восемь крупных больниц заявили о критическом состоянии за последние сутки в связи с исключительно высокой загруженностью из-за сезонной нагрузки на отделения неотложной помощи.

В частности, больницы Гэмпшира и Плимута объявили чрезвычайное положение. Это означает, что для восстановления нормальной работы ей необходимы «особые меры». А королевская университетская больница в Ливерпуле сообщила пациентам, что им придется, ожидая, провести в отделении неотложной помощи до 50 часов.

Авторы статьи отметили, что по данным национальной службы здравоохранения (NHS), сотрудники медорганизаций испытывают огромную нагрузку из-за того, что в конце декабря «резко возросло» число случаев гриппа примерно до пяти тысяч в день. Кроме этого, больницы постоянно сталкиваются со случаями коронавируса и норовируса, которые создают дополнительную нагрузку.

Ранее россиянам рассказали о симптомах, по которым можно распознать вирус гриппа А (H1N1)pdm09, преобладающий в текущем эпидемическом сезоне.

Великобритания Здравоохранение Больницы Грипп Вирусы

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