Бразилия вступит в ОПЕК+ в январе — СМИ

«Бразилия войдет в ОПЕК+ с января 2024 года», - отметил он.

По информации Reuters , участники ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки. Добычу нефтепродуктов снизит Саудовская Аравия, а также несколько стран, входящих в организацию. Какие именно участники ОПЕК+ согласились на это, журналисты не указали.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что государство одобрит любое решение ОПЕК , связанное с урегулированием ситуации в секторе Газа. Страна пойдет на любые шаги, которые могут помочь Израилю и ХАМАС наладить диалог.

Пинто добавил, что Венесуэла не является экспортером нефти в еврейское государство и не поддерживает с ним дипломатические отношения. Он напомнил, что вопрос нефтяного эмбарго поднимался арабскими странами.