30 ноября 2023, 19:01

Бразилия вступит в ОПЕК+ в январе — СМИ

Unsplash
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Бразилия приняла решение вступить в ОПЕК+ уже в начале 2024 года. Об этом РИА «Новости» заявил источник в одной из делегаций.

«Бразилия войдет в ОПЕК+ с января 2024 года», - отметил он.

По информации Reuters , участники ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки. Добычу нефтепродуктов снизит Саудовская Аравия, а также несколько стран, входящих в организацию. Какие именно участники ОПЕК+ согласились на это, журналисты не указали.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что государство одобрит любое решение ОПЕК , связанное с урегулированием ситуации в секторе Газа. Страна пойдет на любые шаги, которые могут помочь Израилю и ХАМАС наладить диалог.

Пинто добавил, что Венесуэла не является экспортером нефти в еврейское государство и не поддерживает с ним дипломатические отношения. Он напомнил, что вопрос нефтяного эмбарго поднимался арабскими странами.

Бразилия Нефть ОПЕК
30 ноября 2023, 20:59
«Маски сброшены». Медведев прокомментировал отмену выборов президента на Украине
Freepik
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Рада отменила выборы президента Украины, сбросив тем самым маски окончательно. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пост он опубликовал в Telegram-канале.

В условиях провального наступления и многочисленных жертв появление конкурентов в предвыборной гонке на Украине очень опасно, отметил Медведев. Вторая причина отмены голосования - вскроются случаи «запредельного воровства на крови». Также киевские власти опасаются, что спонсоры начнут «раскладывать яйца в разные корзины», а они хотят и дальше продолжать единолично распоряжаться «баблом», отметил зампред Совбеза.

«Отсюда истерика [Владимира Зеленского] с целью отказа от избрания президента пока ещё существующей страны 404. Впрочем, нет худа без добра. Ведь в сухом остатке ни „президента“ у такой „Украины“ не будет, ни „Украины“ у такого „президента“», - заявил Медведев.

Депутаты Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов президента в военное время. Считается, что документ необходим для предотвращения раскола страны и нации.

Дмитрий Медведев Украина Выборы
30 ноября 2023, 18:42
ХАМАС передал Красному Кресту двух израильских заложников
Pxhere
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Палестинское движение ХАМАС передало представителям Красного Креста двоих израильских пленных. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«По информации, предоставленной Красным Крестом, двое похищенных израильтян были переданы им и направляются на территорию Израиля. Ожидается, что в ближайшие часы Красному Кресту будут переданы дополнительные израильские заложники», - передали в Армии обороны Израиля.

Позже армейская пресс-служба добавила, что Красный Крест передал двух похищенных израильтян отряду элитного подразделения ЦАХАЛ и отряду ШАБАК. Сейчас они уже находятся на израильской территории и направляются на базу Хацер.

Ранее палестинское движение ХАМАС обещало освободить десятерых удерживаемых в секторе Газа заложников, среди них двое россиян. По последним данным, до сих пор остаются заложниками палестинского движения в анклаве семеро граждан России.

Конфликт Израиля и Палестины
30 ноября 2023, 18:16
Верховная рада отменила президентские выборы
РИА «Новости»
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Депутаты Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов президента в военное время. Документ приняли представители всех фракций и групп украинского парламента, сообщило местное издание «Страна.ua».

Декларацию подписали по итогам девятого «Диалога Жана Моне», который прошел в населенном пункте Турья Пасека в Закарпатской области. Европейские структуры на мероприятии представила делегация во главе с бывшим главой Европарламента Пэтом Коксом.

Документ приняли для того, чтобы не допустить раскола страны и нации. Украинские власти рассчитывают, что декларация станет дополнительной помехой в реализации сценария «выборы до окончания войны».

Глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия ранее заявил, что в 2024 году на Украине не будет никаких выборов : ни президентских, ни парламентских, ни местных. По мнению депутата, голосование в условиях военного положение невозможно.

Верховная рада Украина Выборы
30 ноября 2023, 17:59
Израиль отозвал посла в Испании из-за «возмутительных» слов премьера королевства
Freepik
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Израиль отозвал своего посла в Испании для консультаций из-за высказываний премьер-министра королевства Педро Санчеса о ситуации в секторе Газа. Об этом на своей странице в X заявил глава израильского МИД Эли Коэн.

«После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я решил позвонить послу Израиля в Испании и отозвать ее для консультаций в Иерусалим», - говорится в посте.

Педро Санчес назвал неприемлемым происходящее в Газе и выразил сомнения в том, что Израиль «соблюдает международное гуманитарное право». По словам премьера, на такие мысли наталкивают появляющиеся видео из Газы и «растущее число умирающих детей». Израильскую сторону возмутило это обвинение. Коэн подчеркнул, что еврейское государство «действует и будет действовать в соответствии с международным правом». Глава МИД Израиля добавил, что война продолжится «до освобождения всех похищенных и ликвидации ХАМАС в секторе Газа».

Сегодня Армия обороны Израиля сообщила о продлении паузы в боях в секторе Газа. Решение приняли с учетом «усилий посредников по продолжению процесса освобождения похищенных» и на условиях соблюдения пунктов соглашения.

Израиль Дипломатия Испания Конфликт Израиля и Палестины

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