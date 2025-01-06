Бразилия сообщила о включении Индонезии в БРИКС

Производство шпрот в Латвии оказалось под угрозой. Одной из причин сложившейся ситуации стал запрет на поставки товара в Россию, сообщил сайт News.by.

С 2015 года количество предприятий по переработки рыбы уменьшилось втрое. Некоторые компании попытались переориентироваться на другие государства, но специфический продукт не многим пришелся по вкусу.

Еврокомиссия вставляет индустрии палки в колеса, продолжая сокращать квоты на вылов рыбы в Балтийском море.

Помимо прочего, в ЕС собираются запретить жидкий дым в переработке рыбного, мясного и молочного сырья. Такой способ якобы представляет серьезную опасность для здоровья, но именно эта технология лежит в основе производства шпрот в Латвии.

В декабре две жительницы Екатеринбурга попали в больницу с ботулизмом после употребления шпрот. В консервированной рыбе обнаружили ботулотоксин. После информации об отравлениях Х5 Group приостановила продажи шпрот марки «За Родину», сообщил RT.